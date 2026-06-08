زمین‌های پهناور فارس، امروز آفتاب را مزرعه می‌کنند. بیش از ۱۵۰ قطعه زمین آرام آرام به نیروگاه‌های خورشیدی تبدیل می‌شوند تا برق پاک را به شبکه سراسری تزریق کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - نبی اله یزدی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با اشاره به تخصیص ۱۵۸ قطعه از زمین‌های این استان برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، اظهار کرد: در جهت حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر، تأمین برق پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تا کنون ۱۵۸ قطعه زمین در نقاط مختلف فارس به اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی اختصاص یافته است.

او با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران از طرح‌های انرژی پاک در استان، افزود: مساحت کل زمین‌های تخصیص‌یافته به این طرح‌ها به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع می‌رسد که با بهره‌برداری کامل از آنها، حدود هزار و ۷۲۰ مگاوات برق خورشیدی در استان تولید خواهد شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را یکی از رویکرد‌های کلیدی در مدیریت بهینه منابع و تأمین انرژی پایدار دانست و تصریح کرد: بخشی از این طرح‌ها در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند و برخی نیز پیشرفت فیزیکی مطلوبی داشته و وارد فاز ساخت شده‌اند.

او گفت: تعدادی از نیروگاه‌های خورشیدی ساخته‌شده نیز به مدار تولید برق پیوسته‌اند و هم‌اکنون در تأمین انرژی شبکه برق کشور نقش دارند؛ این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان فارس در گسترش زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر است.

یزدی بیان کرد: مدیریت امور اراضی استان فارس ضمن رعایت ضوابط و مقررات، از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک حمایت می‌کند و می‌کوشد زمینه را برای اجرای هرچه سریع‌تر طرح‌های زیرساختی و مولد در استان فراهم آورد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی افزون بر کمک به رفع ناترازی انرژی، در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، ایجاد اشتغال و حرکت به سوی توسعه پایدار نقشی مؤثر خواهد داشت.

برچسب ها: برق خورشیدی ، نیروگاه های خورشیدی
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