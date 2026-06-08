باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد مقیمی روز دوشنبه پس از نشست با فعالان اقتصادی، خودروسازان و قطعهسازان استانهای قزوین و آذربایجان شرقی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این نشست محورهای مختلفی از جمله مطالبات قطعهسازان از خودروسازان، ثبت سفارش مواد اولیه، تامین نیازهای تولید، مسایل مرتبط با مالیات، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین موضوعات بیمهای مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: برای بخشی از مشکلات مطرح شده تصمیمات اجرایی اتخاذ شد و براساس توافقات صورت گرفته، بخشی از مطالبات قطعهسازان از صنعت خودرو ظرف حداکثر ۱۰ روز آینده پرداخت خواهد شد.
مقیمی ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست، مشکلات ثبت سفارش و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی بود که با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدامات لازم برای رفع موانع موجود در دستور کار قرار گرفته است.
این مسوول تصریح کرد: در حوزه ترخیص کالا نیز پیش از این امکان ترخیص ۹۰ درصدی برخی اقلام و مواد اولیه فراهم شده بود و اکنون مقرر شده تولیدکنندگان اطلاعات مورد نیاز را در سامانههای وزارت صمت ثبت کنند تا فرآیندهای اجرایی با سرعت بیشتری انجام شده و مشکلات موجود برطرف شود.
به گفته وی، فعالان صنعت قطعهسازی نیز متعهد شدند اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در سامانههای مربوطه بارگذاری کنند تا تصمیمات اتخاذ شده در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد.
رییس هیات عامل ایدرو با اشاره به دیگر مصوبات جلسه امروز، تاکید کرد: موضوع ارتباط و همکاری شرکتهای قطعهسازی با تامینکنندگان سطوح مختلف زنجیره تامین خودرو نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان جلسات تخصصی خود را با این مجموعهها برگزار کنند.
وی افزود: بخشی از تعدیل قیمتهایی که بایستی در قرارداد قطعهسازی اعمال میشد، پیش از این انجام شده و بخش دیگری نیز در حال اجراست که مقرر گردید این روند ظرف مدت ۱۰ روز آینده با سرعت بیشتری دنبال شود.
مقیمی بیان کرد: اجرای این تصمیمات میتواند چشمانداز روشنتری برای قطعهسازان ایجاد کند و اطمینان لازم را برای ادامه تولید و تحویل به موقع قطعات به خودروسازان فراهم آورد.
وی تاکید کرد: اگر مصوبات این نشست طبق برنامه اجرایی شود، انتظار میرود بخش مهمی از مشکلات موجود در استانهای قزوین و آذربایجان شرقی برطرف شده و صنعت قطعهسازی در این مناطق با چالش جدی مواجه نباشد.
معاون وزیر صمت با اشاره به اهمیت تداوم تولید در صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: امروز مهمترین مطالبه ما استمرار تولید، تامین به موقع قطعات و حفظ پایداری زنجیره تامین صنعت خودرو کشور است تا برنامههای افزایش تولید خودروسازان بدون وقفه دنبال شود.