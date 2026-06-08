باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دادگاه کیفری بین‌المللی بار دیگر صفحه‌ای تازه از چشم‌پوشی نسبت به جرایمی که در حوزه صلاحیت آن قرار دارند، رقم زده و نشان داده است که ترازوی عدالت این نهاد دچار اختلال شده و بدون توجه به حقانیت طرف‌ها، به سود قدرتمندان سنگینی می‌کند.

به گفته منتقدان، حملات اخیر رژیم تروریستی اسرائیل به لبنان و شهادت غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، بار دیگر این واقعیت را آشکار کرده است که حملاتی با وجود پیامدهای انسانی گسترده، با سکوت کامل دادگاه کیفری بین‌المللی مواجه می‌شوند و هیچ واکنش یا اقدامی از سوی این نهاد در قبال آنها صورت نمی‌گیرد.

بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی منتشرشده از سوی یونیسف و وزارت بهداشت لبنان، در نتیجه حملات هوایی مداوم، ۱۵ کودک شهید و ۶۲ کودک دیگر زخمی شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که به‌طور متوسط در هر ۲۴ ساعت، ۱۱ کودک شهید یا مجروح شده‌اند.

صلاح عبدالعاطی، کارشناس فلسطینی حقوق و روابط بین‌الملل، در گفت‌وگو با خبرگزاری و رادیوی بین‌المللی اسپوتنیک، از وجود استانداردهای دوگانه در عملکرد دادگاه کیفری بین‌المللی انتقاد کرد و گفت: «از همان ابتدا، مسیر فعالیت این دادگاه عمدتا بر محاکمه رهبران کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای دیگر متمرکز بوده، در حالی که اسرائیل و کشورهای غربی از پیگرد قضایی بابت جرایمی که مرتکب می‌شوند، مصون مانده‌اند.»

وی افزود: «در حالی که دادگاه کیفری بین‌المللی با جدیت رهبران آفریقایی را به اتهام جنایات جنگی تحت تعقیب قرار می‌دهد، روند رسیدگی به جرایم ناشی از اشغالگری اسرائیل را به تأخیر می‌اندازد و عملا پوششی برای جنایات جنگی و نسل‌کشی‌هایی فراهم می‌کند که از سوی اسرائیل یا برخی دولت‌های غربی صورت می‌گیرد.»

عبدالعاطی در گفت‌وگویی رادیویی با اسپوتنیک همچنین اظهار داشت: «دادگاه کیفری بین‌المللی تحت فشارهای گسترده‌ای قرار گرفته و به ابزاری سیاسی برای ارعاب و تهدید تبدیل شده است؛ ابزاری که بر پایه استانداردهای دوگانه و مصونیت از مجازات عمل می‌کند.»

او در پایان تاکید کرد که تا زمانی که اجرای حقوق بین‌الملل به‌صورت گزینشی انجام شود، نه دادگاه کیفری بین‌المللی و نه دیگر نهادهای عدالت بین‌المللی قادر به ایفای نقش واقعی خود نخواهند بود؛ چرا که دست عدالت هرگز به آمریکا، رژیم اسرائیل، برخی کشورهای اروپایی و شماری از رهبران جهان نرسیده و این نتیجه مستقیم همین دوگانگی در معیارهاست.

منبع: اسپوتنیک