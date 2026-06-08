در پی تداوم حملات رژیم اسرائیل به لبنان و افزایش شمار قربانیان کودک، انتقاد‌ها از سکوت دادگاه کیفری بین‌المللی شدت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دادگاه کیفری بین‌المللی بار دیگر صفحه‌ای تازه از چشم‌پوشی نسبت به جرایمی که در حوزه صلاحیت آن قرار دارند، رقم زده و نشان داده است که ترازوی عدالت این نهاد دچار اختلال شده و بدون توجه به حقانیت طرف‌ها، به سود قدرتمندان سنگینی می‌کند.

به گفته منتقدان، حملات اخیر رژیم تروریستی اسرائیل به لبنان و شهادت غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، بار دیگر این واقعیت را آشکار کرده است که حملاتی با وجود پیامدهای انسانی گسترده، با سکوت کامل دادگاه کیفری بین‌المللی مواجه می‌شوند و هیچ واکنش یا اقدامی از سوی این نهاد در قبال آنها صورت نمی‌گیرد.

بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی منتشرشده از سوی یونیسف و وزارت بهداشت لبنان، در نتیجه حملات هوایی مداوم، ۱۵ کودک شهید و ۶۲ کودک دیگر زخمی شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که به‌طور متوسط در هر ۲۴ ساعت، ۱۱ کودک شهید یا مجروح شده‌اند.

صلاح عبدالعاطی، کارشناس فلسطینی حقوق و روابط بین‌الملل، در گفت‌وگو با خبرگزاری و رادیوی بین‌المللی اسپوتنیک، از وجود استانداردهای دوگانه در عملکرد دادگاه کیفری بین‌المللی انتقاد کرد و گفت: «از همان ابتدا، مسیر فعالیت این دادگاه عمدتا بر محاکمه رهبران کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای دیگر متمرکز بوده، در حالی که اسرائیل و کشورهای غربی از پیگرد قضایی بابت جرایمی که مرتکب می‌شوند، مصون مانده‌اند.»

وی افزود: «در حالی که دادگاه کیفری بین‌المللی با جدیت رهبران آفریقایی را به اتهام جنایات جنگی تحت تعقیب قرار می‌دهد، روند رسیدگی به جرایم ناشی از اشغالگری اسرائیل را به تأخیر می‌اندازد و عملا پوششی برای جنایات جنگی و نسل‌کشی‌هایی فراهم می‌کند که از سوی اسرائیل یا برخی دولت‌های غربی صورت می‌گیرد.»

عبدالعاطی در گفت‌وگویی رادیویی با اسپوتنیک همچنین اظهار داشت: «دادگاه کیفری بین‌المللی تحت فشارهای گسترده‌ای قرار گرفته و به ابزاری سیاسی برای ارعاب و تهدید تبدیل شده است؛ ابزاری که بر پایه استانداردهای دوگانه و مصونیت از مجازات عمل می‌کند.»

او در پایان تاکید کرد که تا زمانی که اجرای حقوق بین‌الملل به‌صورت گزینشی انجام شود، نه دادگاه کیفری بین‌المللی و نه دیگر نهادهای عدالت بین‌المللی قادر به ایفای نقش واقعی خود نخواهند بود؛ چرا که دست عدالت هرگز به آمریکا، رژیم اسرائیل، برخی کشورهای اروپایی و شماری از رهبران جهان نرسیده و این نتیجه مستقیم همین دوگانگی در معیارهاست.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: کودکان لبنان ، حمله به لبنان ، ضاحیه بیروت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
دادگاه کیفری بین‌المللی خودش از سال 945 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا و متحدانش در منطقه و جهان بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
کسی باور ندارد اسرائیل بدون هماهنگی آمریکا دست به جنایت بزند
در منطقه ما کسی باور ندارد عملی از سوی اسرائیل بدون هماهنگی قبلی با آمریکا سر بزند. این اتفاقات سوءظن‌ها را تشدید می‌کند و به وضعیت نابسامان فعالیت دیپلماتیک دامن می‌زند.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
دولت وحشی آمریکا جنایتکار مسئول مستقیم نقض آتش‌بس رژیم صهیونیستی است
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
صهیونیست ها جنایتکار و هم تروریست های تحت حمایت آمریکا و متحدانش از سال 2011 تاکنون 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکایی ها جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی ناتوان و عاجز در سوریه، لبنان و منطقه جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست اقدامات تروریستی می زنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
سئوال بنده این است که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در کشورهای عربی جنایتکار چه غلطی می کنند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
اسرائیل جنایتکار با کمک و حمایت و پشتیبانی آمریکا جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار در طول آتش‌بس حدود ۳۵۰۰ بار لبنان را بمباران کرده است.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
سئوال بنده این است که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در کشورهای عربی جنایتکار چه غلطی می کنند؟
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