باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک کشتی روز دوشنبه در سواحل عمان آتش گرفت و مقامات هندی بعداً اعلام کردند که هر ۲۴ خدمه هندی سرنشین آن سالم هستند.

اوپش کومار شارما، مدیر وزارت بنادر، کشتیرانی و آبراه‌های هند گفت که این حادثه حدود ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر (۰۸:۰۰ به وقت گرینویچ) در کشتی MT Marivex رخ داده است.

او در X گفت: «طبق اطلاعات موجود، همه دریانوردان هندی در حال حاضر سالم هستند.»

اتحادیه دریانوردان پیشرو هند پیش از این در X اعلام کرده بود که ۲۴ دریانورد هندی که در این کشتی در سواحل عمان بودند، درخواست کمک فوری کرده‌اند.

به گزارش News۱۸، به نقل از منابع دریایی این کشتی به دلیل حمله پهپاد یا موشک آتش گرفته است.

این اتحادیه اعلام کرد که انفجار در موتورخانه کشتی رخ داده است. ماریوکس یک تانکر نفت/مواد شیمیایی است که با پرچم پالائو حرکت می‌کند.

منبع: آناتولی