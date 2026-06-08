طبق اعلام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مدیریت سریع شرایط عملیاتی، بازگشت حجاج را بدون وقفه ادامه داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پی اعمال محدودیت‌های پروازی در بخشی از کشور، با برنامه‌ریزی و هماهنگی سریع میان بخش‌های عملیاتی، مقاصد سه پرواز بازگشت حجاج را از فرودگاه حضرت امام خمینی(ره)، به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد تغییر داد تا روند بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام بدون وقفه ادامه یابد.

🔹 اطلاعیه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" درباره پروازهای بازگشت حجاج به کشور

"هما" با مدیریت سریع شرایط عملیاتی، روند بازگشت حجاج را بدون وقفه تداوم بخشید

🔻 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در پی اعمال محدودیت‌های پروازی در بخشی از کشور، با برنامه‌ریزی و هماهنگی سریع میان بخش‌های عملیاتی، سه پرواز بازگشت حجاج را از فرودگاه حضرت امام خمینی(ره)، به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد تغییر داد تا روند بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام بدون وقفه ادامه یابد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پرواز شماره ۱۶۹۱ ساعت ۱۸:۳۰، پرواز شماره ۱۶۹۵ ساعت ۱۸:۴۰ و پرواز شماره ۱۶۷۹ ساعت ۱۸:۵۱ روز ۱۸ خردادماه، از جده به مقصد مشهد مقدس انجام خواهند شد.

این اقدام در راستای مدیریت شرایط عملیاتی، حفظ تداوم خدمت‌رسانی به حجاج، کاهش آثار محدودیت‌های پروازی و تسهیل بازگشت حجاج به کشور صورت گرفته است.