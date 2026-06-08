حماس با تمجید از واکنش ایران و یمن به حملات اسرائیل علیه لبنان، خواستار همبستگی منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف جنایات مستمر رژیم صهیونیستی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش حماس امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد‌ که از پاسخ ایران و یمن به رژیم صهیونیستی در واکنش به جنایات این رژیم علیه لبنان و مردم آن تشکر می‌کند.

حماس افزود: تلاش برای توقف تجاوزات و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی به یک اولویت فوری تبدیل شده و این امر مستلزم همبستگی تمامی طرف‌ها در منطقه و جهان برای پایان دادن به این اقدامات است.

این جنبش تاکید کرد که رژیم اشغالگر از طریق تداوم حملات خود علیه غزه، لبنان و ایران و همچنین با نقض مکرر تعهدات و توافقات، نشان داده است که به هیچ عهد و تفاهمی پایبند نیست.

حماس در پایان تاکید کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه غزه، لبنان و ایران تنها این طرف‌ها را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه حمله‌ای علیه کل امت اسلامی و ظرفیت‌های آن به شمار می‌رود و همه اجزای امت باید در برابر این تجاوزات در یک صف واحد قرار گیرند.

منبع: قدس الاخباریه

برچسب ها: حمله ایران به اسرائیل ، انصارالله یمن ، جنبش حماس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
هروقت مصر واردن ولبنان توسط مردمان خود اداره شوند آنموقع فاتحه اسرائیل خوانده شده هست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
چاره کار حملات زمینی هست باید راه پیداکرد ازهرطرف مرزهای اسراییل وارد خاک فلسطین شد آنموقع کار تمام میشود حزب الله الان خوب با گوادکپترها عمل میکند اگر نیروی پیاده از تمام مرزها وارد جنگ شوند از درون هم می پاشد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
باید محکم جلوی آمریکا و اسرائیل ایستاد. فقط 10 شرط رهبری و بستن تنگه هرمز و باب المندب
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
کاش فلسطین هم دولت داشت و در خواست کمک میکرد و کشورهایی مثل ایران و غیره حمایتش میکردند
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