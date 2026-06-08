باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش حماس امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد‌ که از پاسخ ایران و یمن به رژیم صهیونیستی در واکنش به جنایات این رژیم علیه لبنان و مردم آن تشکر می‌کند.

حماس افزود: تلاش برای توقف تجاوزات و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی به یک اولویت فوری تبدیل شده و این امر مستلزم همبستگی تمامی طرف‌ها در منطقه و جهان برای پایان دادن به این اقدامات است.

این جنبش تاکید کرد که رژیم اشغالگر از طریق تداوم حملات خود علیه غزه، لبنان و ایران و همچنین با نقض مکرر تعهدات و توافقات، نشان داده است که به هیچ عهد و تفاهمی پایبند نیست.

حماس در پایان تاکید کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه غزه، لبنان و ایران تنها این طرف‌ها را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه حمله‌ای علیه کل امت اسلامی و ظرفیت‌های آن به شمار می‌رود و همه اجزای امت باید در برابر این تجاوزات در یک صف واحد قرار گیرند.

منبع: قدس الاخباریه