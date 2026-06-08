سرلشکر حاتمی تاکید کرد: با اعلام آمادگی کامل ارتش جمهوری اسلامی ایران، هشدار می‌دهیم مسئولیت تجاوز رژیم صهیونیستی برعهده آمریکاست و در صورت تکرار شرارت‌های دشمن، اقدامات ما شدیدتر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی نقض مکرر آتش بس توسط دشمن و صد روز مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ ایران به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

ملتِ کشور دوست و مبعوث شده ایران عزیز!

دشمن در حالی که میانجی گفت‌و‌گو‌ها در ایران حضور داشت بار دیگر با عهدشکنی و نقض تمامیت آتش‌بس ثابت کرد به هیچ وجه به آتش‌بس و توافق پای‌بند نیست.

حضور حماسی شما ملت رشید و مبعوث شده ایران در سنگر خیابان، موجب ارتقاء روحیه رزم و تراوش خونی تازه در شریان ارتش مردمی و آحاد نیرو‌های مسلح برای دفاع از وطن ِ شریف اسلامی شده و فرزندان و برادران شما در صفوف مستحکم دفاعی آماده‌اند برای اعتزاز و استقلال ایران سربلند اسلامی، تا آخرین قطره خون بجنگند و جان خویش را نثار کنند.

صد شبانه‌روز مقاومت و ایستادگی‌تان، تجلی اراده ملی، اتحاد یک ایران منسجم، فتح قله‌های تاب‌آوری و پیام روشن همدلی و اتحاد مقدس، تحت رهبری و فرماندهی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و پاسخ قاطع ایران یکپارچه به دشمنان غداری است که استقلال و تمامیت ارضی این سرزمینِ پاک و عزت و امنیت مردم شریف‌مان را نشانه رفته‌اند.

به پشتوانه شما مردم همیشه در صحنه، بار دیگر با اعلام آمادگی کامل ارتش جمهوری اسلامی ایران، هشدار می‌دهیم مسئولیت تجاوز رژیم صهیونیستی برعهده آمریکاست و در صورت تکرار شرارت‌های دشمن، اقدامات ما شدیدتر خواهد شد.

سرباز اسلام؛ فدایی ایران، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر امیر حاتمی»

برچسب ها: فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بجای حرف و تهدید ، کار را یکسره کنید و اجازه ندهید که هربار شروع کننده جنگ آنها باشند و تصمیم گیرنده به آتش بس هم آنها باشند .چند بار این داستان را برای مردم تعریف می کنید که شروع کننده جنگ آنها باشند خاتمه جنگ دست ماست !
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
با این همه تذکر وهشدار ، درصورت شرارت دشمن ، باید پاسخی سهمگین درحد نابودی تمام جایگاه‌های دشمن در منطقه و اراضی اشغالی باشه .
۶
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
حاجی تکرار شد
۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
بزنید و بیچاره کنید دشمن رو. اینها فقط با زور عقب نشینی می کنند
۷
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
آمریکایی‌ها میگن آتش‌بس رو رعایت میکنن اما در مسیر کشتی‌رانی ما مزاحمت ایجاد میکنن پس ما هم حداقل باید بستن باب المندب را به معادلات اضافه کنیم.
۵
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
مگه کشکه بستن باب المندب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
متففین حواسشون باشه بدهی خیلی خیلی سنگینی به ما دارن
۹
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ماشالله برادران عزیز مایه مباهاتید شما شیر پاک خوردگان، انشالله نابودی این غده نامبارک فرا رسد و جهان در حال خوب قرار گیرد
۹
۶
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