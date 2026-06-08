باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -سخنگوی شرکت نتزه بی دبلیو، اپراتور شبکه برق آلمان، اعلام کرد که تحقیقات اولیه نشان میدهد قطعی گسترده برق در شهر رویتلینگن ناشی از آتشسوزی عمدی بوده است.
این سخنگو توضیح داد که علاوه بر خسارات مادی به حصار اطراف تاسیسات و زمینهای مجاور، آثار آتشسوزی در سه نقطه مختلف در یک پست برق مشاهده شده است که فرضیه آتشسوزی عمدی را تقویت میکند.
از سوی دیگر، سخنگوی دفتر تحقیقات جنایی در ایالت بادن-وورتمبرگ (جنوب غربی آلمان) تایید کرد که پلیس تحقیقات گستردهای را برای تعیین تمام علل احتمالی این حادثه آغاز کرده است و خاطرنشان کرد که کارشناسان متخصص در جرایم آتشسوزی عمدی فراخوانده شدهاند، که این یک رویه معمول در چنین مواردی برای اطمینان از صحت تحقیقات است.
شایان ذکر است که این حادثه یادآور سلسله حملات آتشسوزی عمدی است که در اواخر سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ زیرساختهای برق در برلین را هدف قرار داد و به عناصری که مظنون به عضویت در جنبشهای چپ رادیکال بودند، نسبت داده شد و باعث قطع برق هزاران خانه برای چندین روز متوالی شد.
شهر رویتلینگن در حدود ۴۰ کیلومتری جنوب اشتوتگارت واقع شده است، جمعیتی حدود ۱۰۰ هزار نفر دارد و یک مرکز مهم صنعتی و تجاری در ایالت محسوب میشود.
منبع: آر تی