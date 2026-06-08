باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان از برداشت گندم و اجرای طرح مقایسه‌ای کشت ارزن علوفه‌ای ارقام «ماهور» و «صدرا» در این شهرستان خبر داد.

برداشت گندم از مزارع شهرستان زرقان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان از آغاز عملیات برداشت گندم از مزارع این شهرستان خبر داد.

غلامعلی بوذرجمهر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان اظهار کرد: در سال زراعی جاری، سطح زیر کشت گندم در شهرستان زرقان مطابق الگوی کشت ابلاغی، بالغ بر ۱۷ هزار هکتار گندم آبی و ۳۰۰ هکتار گندم دیم بوده و هم‌اکنون عملیات برداشت این محصول راهبردی در مناطق مختلف شهرستان آغاز شده است.

او افزود: با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد اراضی کشاورزی شهرستان از حوزه آبخور سد درودزن تأمین آب می‌شوند، محدودیت منابع آبی از مهم‌ترین چالش‌های تولید در امسال بوده است. با این وجود، به‌کارگیری توصیه‌های فنی، استفاده از ارقام مناسب و مدیریت مطلوب مزارع، شرایط مناسبی را برای تولید این محصول فراهم کرده است.

بوذرجمهر تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های میدانی، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۳۵ هزار تن گندم از مزارع شهرستان زرقان برداشت شود، در حالی که این میزان در پارسال با سطح زیر کشت مشابه، حدود ۲۶ هزار تن بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان ابراز امیدواری کرد: افزایش تولید گندم در امسال، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی و پایداری تولید در منطقه ایفا کند.

اجرای طرح مقایسه‌ای کشت ارزن علوفه‌ای در زرقان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان از اجرای طرح مقایسه‌ای کشت ارزن علوفه‌ای ارقام «ماهور» و «صدرا» در این شهرستان خبر داد.

غلامعلی بوذرجمهر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان اظهار کرد: در جهت توسعه کشت محصولات علوفه‌ای کم‌آب‌بر و ارزیابی ارقام سازگار با شرایط اقلیمی، طرح مقایسه‌ای کشت ارزن علوفه‌ای ارقام ماهور و صدرا در روستای درمنه‌زار بخش بندامیر شهرستان زرقان به اجرا درآمد.

او افزود: این طرح با مشارکت یکی از کشاورزان و دامداران پیشرو منطقه و همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی، در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان ادامه داد: در این طرح ۴ کیلوگرم بذر شامل ۲ کیلوگرم رقم ماهور و ۲ کیلوگرم رقم صدرا مورد استفاده قرار گرفت و به منظور مقایسه دقیق‌تر، هر رقم در چهار کرت مجزا کشت شد.

بوذرجمهر با اشاره به استفاده از روش‌های نوین کاشت و آبیاری، تصریح کرد: عملیات کاشت با دستگاه ردیف‌کار غلات انجام شده که موجب یکنواختی استقرار بوته‌ها، کاهش مصرف بذر و افزایش دقت کاشت شده است. همچنین آبیاری مزرعه به روش نواری انجام می‌شود که نقش مؤثری در مدیریت مصرف آب و افزایش بهره‌وری دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان اضافه کرد: ارزن علوفه‌ای به دلیل رشد سریع، مقاومت بالا به تنش خشکی، نیاز آبی کم و قابلیت برداشت در مدت ۴۵ تا ۷۰ روز پس از کاشت، از گزینه‌های مناسب برای تأمین علوفه در مناطق کم‌آب محسوب می‌شود.

او ابراز امیدواری کرد: نتایج این طرح ضمن معرفی ارقام مناسب برای شرایط منطقه، زمینه توسعه کشت گیاهان علوفه‌ای کم‌آب‌بر، افزایش بهره‌وری منابع آب و تأمین پایدار علوفه مورد نیاز دامداران را فراهم کند.

منبع: روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زرقان