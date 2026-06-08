باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال تهران در حالی خود را برای حضور در فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا آماده می‌کند که همچنان با محدودیت‌های ناشی از بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی روبه‌رو است؛ موضوعی که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر برنامه‌های فنی این تیم در فصل پیش رو داشته باشد.

مدیران استقلال در ماه‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای را برای رفع موانع موجود انجام داده‌اند، اما تا زمان نهایی شدن این پرونده‌ها، کادر فنی ناچار است برنامه‌های خود را بر اساس نفرات فعلی تیم تدوین کند. به همین دلیل، برخلاف بسیاری از رقبای لیگ برتری که فعالیت گسترده‌ای در بازار نقل‌وانتقالات دارند، آبی‌پوشان بیش از هر چیز به حفظ سرمایه‌های موجود خود فکر می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استقلال در شرایط کنونی، جلوگیری از جدایی بازیکنان کلیدی به‌ویژه نفرات خارجی است. استقلال در فصل گذشته برای جذب برخی بازیکنان خارجی هزینه قابل توجهی انجام داد و حالا از دست دادن این نفرات می‌تواند مشکلات فنی زیادی را برای کادر فنی ایجاد کند.

از همین رو مدیران باشگاه در تلاش هستند تا بازیکنانی نظیر جلال‌الدین ماشاریپوف، رستم آشورماتوف، داکنز نازون و منیر الحدادی را برای ادامه همکاری متقاعد کنند تا تیم در آستانه فصل جدید با کمترین تغییر ممکن وارد مسابقات شود. در این میان وضعیت آنتونیو آدان، دروازه‌بان اسپانیایی استقلال، متفاوت به نظر می‌رسد؛ چرا که قرارداد این بازیکن به پایان رسیده و هنوز توافقی برای تمدید همکاری میان طرفین حاصل نشده است.

بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی همچنین می‌تواند فرصت بیشتری در اختیار بازیکنان جوان استقلال قرار دهد. کادر فنی این تیم در صورت تداوم شرایط فعلی ناچار خواهد بود از ظرفیت بازیکنان آکادمی و نفرات جوان‌تر استفاده بیشتری داشته باشد؛ موضوعی که اگرچه در کوتاه‌مدت چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت، اما می‌تواند به فرآیند جوان‌سازی تیم نیز کمک کند.

از سوی دیگر حضور در لیگ نخبگان آسیا نیازمند برخورداری از فهرستی عمیق و باکیفیت است و محدودیت در جذب بازیکن جدید، کار استقلال را در رقابت با تیم‌های متمول آسیایی دشوارتر خواهد کرد. با این حال مسئولان باشگاه امیدوارند پیش از آغاز رسمی فصل جدید تکلیف پرونده‌های موجود مشخص شود تا استقلال بتواند در صورت نیاز فعالیت خود را در بازار نقل‌وانتقالات از سر بگیرد.

در مجموع به نظر می‌رسد تا زمان باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی، مهم‌ترین مأموریت مدیران استقلال حفظ ترکیب فعلی و جلوگیری از خروج مهره‌های تأثیرگذار باشد؛ رویکردی که می‌تواند نقش مهمی در حفظ ثبات فنی این تیم برای فصل آینده ایفا کند.