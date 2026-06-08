باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در حالی که مدیران باشگاه استقلال برنامه‌ریزی‌های خود را برای فصل آینده آغاز کرده‌اند، وضعیت تعدادی از بازیکنان ملی‌پوش این تیم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و آنها هنوز پاسخ نهایی خود را به پیشنهادات ارائه شده از سوی باشگاه اعلام نکرده‌اند.

برخی از بازیکنان ملی‌پوش استقلال که در فهرست تیم ملی کشورشان برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفته‌اند، ترجیح داده‌اند تصمیم‌گیری درباره آینده باشگاهی خود را به پس از پایان این رقابت‌ها موکول کنند. این بازیکنان معتقدند حضور در مهم‌ترین رویداد فوتبال جهان می‌تواند شرایط جدیدی را برای ادامه دوران حرفه‌ای آنها رقم بزند و به همین دلیل قصد دارند پس از پایان مسابقات، تمامی پیشنهادات داخلی و خارجی خود را با دقت بیشتری بررسی کنند.

مدیران استقلال طی هفته‌های گذشته مذاکراتی را با تعدادی از بازیکنان تأثیرگذار تیم انجام داده‌اند و خواهان تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت آنها شده‌اند، اما برگزاری جام جهانی باعث شده است این مذاکرات فعلاً به نتیجه نهایی نرسد.

از سوی دیگر حضور بازیکنان در ویترین جام جهانی همواره مورد توجه باشگاه‌های مختلف قرار دارد و عملکرد موفق در این مسابقات می‌تواند زمینه دریافت پیشنهادات جدید از سوی تیم‌های خارجی را فراهم کند. به همین دلیل برخی از ملی‌پوشان استقلال ترجیح داده‌اند تا پایان مسابقات صبر کنند و سپس درباره آینده خود تصمیم بگیرند.

این در حالی است که کادر فنی استقلال برای برنامه‌ریزی فصل آینده نیازمند مشخص شدن وضعیت بازیکنان کلیدی تیم است. حضور آبی‌پوشان در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا سبب شده تا مسئولان باشگاه به دنبال حفظ اسکلت اصلی تیم باشند و از همین رو مذاکرات برای تمدید قرارداد یا ادامه همکاری با بازیکنان مدنظر همچنان ادامه دارد.

همچنین محدودیت‌های نقل‌وانتقالاتی و شرایط خاص استقلال در بازار تابستانی باعث شده مدیران این باشگاه بیش از گذشته بر حفظ نفرات فعلی تأکید داشته باشند. از دست دادن بازیکنان ملی‌پوش می‌تواند معادلات فنی تیم را تحت تأثیر قرار دهد و کار کادر فنی را برای بستن تیمی مدعی دشوارتر کند.

با این حال به نظر می‌رسد مدیران استقلال فعلاً چاره‌ای جز صبر کردن ندارند و باید منتظر پایان رقابت‌های جام جهانی بمانند؛ مسابقاتی که می‌تواند آینده حرفه‌ای چند بازیکن این تیم را دستخوش تغییرات مهمی کند و تصمیم نهایی آنها را درباره ادامه حضور در جمع آبی‌پوشان مشخص سازد.