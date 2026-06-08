باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مراسم رونمایی از یادبود شهدای جنگ ۱۲ روزه در میدان قدس تهران و یادمان کودکان شهید شمیران ظهر امروز در شهرداری منطقه یک تهران برگزار شد.
هادی حقبین، شهردار منطقه یک تهران، در این مراسم با قدردانی از حضور خانوادههای معظم شهدا، مدیران شهری و شهروندان، اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که باید وقایع و رویدادهای مهم کشور را به درستی ثبت، ضبط و مستندسازی کنیم تا رشادتها، ایثارگریها و جنایات دشمن در این ایام به فراموشی سپرده نشود.
وی با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای زنده نگه داشتن یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه افزود: همکاران ما در معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه یک با همفکری و همافزایی، از زمان وقوع این حوادث در کنار خانوادههای شهدا حضور داشتند و تلاش کردند با اجرای طرحهای فرهنگی و هنری، یاد و خاطره این عزیزان را برای همیشه ماندگار کنند.
حقبین ادامه داد: امروز این افتخار را داریم که همزمان با سالگرد حوادث تلخ جنگ ۱۲ روزه، دو المان یادبود در منطقه یک به بهرهبرداری برسد. یکی از این یادمانها به مناسبت شهادت جمعی از شهروندان، بهویژه کودکان و دختران شهید، در شهرک شهید محلاتی نصب شده و یادمان دیگر نیز در میدان قدس رونمایی میشود.
شهردار منطقه یک تهران با اشاره به ویژگیهای هنری یادمان میدان قدس گفت: طراحی این اثر حاصل ماهها کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد با طراح آن بوده است. تلاش شد اثری خلق شود که ضمن جلب توجه شهروندان در یکی از پرترددترین نقاط شمال تهران، مفهومی عمیق از حادثه رخداده و یاد شهدای آن را به مخاطب منتقل کند.
وی خاطرنشان کرد: میدان قدس یکی از نقاطی بود که در جریان حوادث جنگ ۱۲ روزه شاهد اتفاقات تلخ و جانکاهی بود و مدیریت شهری نیز لحظات دشوار و فراموشنشدنی را در این منطقه تجربه کرد.
در ادامه لطفالله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با بیان اینکه خانوادههای شهدا مایه افتخار کشور هستند، اظهار کرد: همه ائمه اطهار(ع) و بزرگان دین ما آرزوی شهادت داشتند و این جایگاه رفیع باید به درستی برای نسلهای آینده تبیین شود.
وی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در جریان حوادث جنگ ۱۲ روزه افزود: کارکنان شهرداری از نخستین دقایق وقوع حوادث در صحنه حاضر بودند و با تمام توان به مردم خدمترسانی کردند. نیروهای آتشنشانی، خدمات شهری، شهرداران مناطق و نواحی و همچنین مدیریت ارشد شهری در همان ساعات اولیه در محل حضور یافته و روند امدادرسانی و مدیریت شرایط را دنبال کردند.
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ادامه داد: رسیدگی به خانوادههای آسیبدیده، اسکان موقت آنان در هتلها و ارائه خدمات مورد نیاز با تمام ظرفیتهای مدیریت شهری انجام شد و این خدمترسانی را وظیفه و افتخار خود میدانیم.
فروزنده با اشاره به روند بازسازی واحدهای آسیبدیده گفت: حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی در این حوادث آسیب دید که تاکنون بیش از ۷۰ درصد تعمیرات جزئی و نزدیک به ۶۰ درصد تعمیرات متوسط آنها به پایان رسیده است. عملیات مقاومسازی، تخریب و بازسازی سایر واحدها نیز با سرعت در حال انجام است.
وی تأکید کرد: شهرداری تهران تا رفع کامل مشکلات در کنار خانوادههای آسیبدیده خواهد ماند و تلاش میکند دغدغهای برای این عزیزان باقی نماند.
معاون شهردار تهران همچنین بر ضرورت ثبت و روایت حماسههای مردم و خانوادههای شهدا تأکید کرد و گفت: در کنار اقدامات اجرایی، روایتگری صحیح این فداکاریها اهمیت ویژهای دارد. باید این رشادتها و روحیه ایثار مردم و خانوادههای شهدا به درستی ثبت و برای آیندگان ماندگار شود.
فروزنده خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره الگوی آزادیخواهان، مسلمانان و مجاهدان راه حق بوده است و امروز نیز با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت این مسیر پرافتخار را ادامه میدهد.