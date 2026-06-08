باشگاه خبرنگاران جوان - به اطلاع هموطنان عزیز میرساند، در پی صدور اطلاعیه رسمی هوانوردی (NOTAM) توسط سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر بستهشدن فضای پروازی غرب کشور، تمامی پروازهای فرودگاههای سراسر کشور تا اطلاع ثانوی لغو شده و انجام نخواهد شد.
بر این اساس، از مسافران محترم اکیداً درخواست میشود جهت حفظ نظم و پیشگیری از هرگونه سردرگمی، تا زمان اعلام وضعیت عادی از سوی مراجع ذیصلاح، به فرودگاهها مراجعه نکنند. بدیهی است هرگونه تغییر در وضعیت محدودیتها و زمانبندی جدید پروازها، متعاقباً از طریق رسانههای ملی و درگاههای رسمی اطلاعرسانی خواهد
شایان ذکر است؛ به منظور تسهیل در عملیات بازگشت حجاج بیتالله الحرام به کشور، فعلا فرودگاه بینالمللی مشهد مقدس برای این منظور اختصاص یافته است. خانوادههای محترم و استقبالکنندگان عزیز برای کسب آخرین اطلاعات از وضعیت این پروازها، با اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد تماس حاصل نمایند.
منبع: روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران