باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - رقابت برای تصاحب جایگاه دروازه‌بانی تیم فوتبال استقلال در آستانه فصل نقل‌وانتقالات تابستانی به یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در جمع آبی‌پوشان تبدیل شده است.

در حالی که حبیب فرعباسی یکی از دروازه‌بانان استقلال، پیش‌تر با اظهاراتی مدعی شده بود شایستگی حضور به‌عنوان دروازه‌بان شماره یک این تیم را دارد، اما شرایط نقل‌وانتقالاتی باشگاه می‌تواند معادلات این پست کلیدی را به‌طور کامل تغییر دهد.

بر اساس پیگیری‌ها، در صورت نهایی شدن جذب محمد خلیفه، دروازه‌بان مدنظر کادر فنی، احتمال نیمکت‌نشینی فرعباسی به‌طور جدی مطرح خواهد شد و جایگاه او در ترکیب اصلی با چالش روبه‌رو می‌شود.

با این حال، وضعیت فعلی پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال همچنان نامشخص است و بسته بودن آن می‌تواند به‌طور مستقیم بر روند جذب بازیکنان جدید از جمله دروازه‌بان مورد نظر تأثیر بگذارد؛ موضوعی که در نهایت ممکن است به سود فرعباسی تمام شود و او را در مسیر تثبیت جایگاهش در ترکیب اصلی قرار دهد.

در چنین شرایطی، باید دید مدیران استقلال در ادامه پنجره تابستانی چه تصمیمی اتخاذ خواهند کرد و آیا جذب محمد خلیفه عملی خواهد شد یا محدودیت‌های موجود، کادر فنی را ناچار به ادامه همکاری با گزینه‌های فعلی خواهد کرد؛ مسئله‌ای که می‌تواند یکی از چالش‌های مهم آبی‌پوشان در فصل پیش‌رو باشد.