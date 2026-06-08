باشگاه خبرنگاران جوان - سیده فرانه زارعیان جهرمی در نشست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، از آغاز پذیرش شرکتهای فناور و صاحبان ایده در این مرکز خبر داد و اظهار کرد: علاقهمندان، صاحبان ایده و مدیران شرکتهای فناور میتوانند برای استقرار در محل اصلی مرکز در شیراز یا ایستگاههای تابعه در شهرستانهایی از جمله زرقان، مرودشت، جهرم، اقلید و داراب از این ظرفیت بهرهمند شوند.
او افزود: واحد مدیریت تجاریسازی تحقیقات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس برای ارائه اطلاعات تکمیلی، مشاوره و انعقاد قرارداد با متقاضیان آمادگی کامل دارد.
زارعیان جهرمی با اشاره به مأموریت این مرکز گفت: در شرایطی که کشاورزی دانشبنیان به عنوان یکی از الزامات تأمین امنیت غذایی پایدار مطرح است، مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی فارس با هدف حمایت از ایدههای نوآورانه و تبدیل آنها به محصولات تجاریسازیشده فعالیت میکند.
او افزود: این مرکز از سال ۱۴۰۱ و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون به عنوان بازوی نوآوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، نقش مهمی در رشد و شتابدهی به استارتآپها و شرکتهای فناور حوزه کشاورزی ایفا میکند.
سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی فارس با تشریح ظرفیتهای این مرکز اظهار کرد: مزیت رقابتی ما این است که صرفاً فضای اداری در اختیار شرکتها قرار نمیدهیم، بلکه مجموعهای از زیرساختهای تخصصی و علمی را در اختیار آنها قرار میدهیم.
او ادامه داد: شرکتهای مستقر در مرکز رشد به آزمایشگاههای تخصصی، مزارع تحقیقاتی، گلخانههای پژوهشی و شبکه گسترده ایستگاههای تحقیقاتی در ۱۱ شهرستان استان دسترسی دارند.
زارعیان جهرمی افزود: پشتوانه علمی این مرکز، شبکهای متشکل از بیش از ۱۰۰ عضو هیئت علمی و پژوهشگر تراز اول است که از مرحله شکلگیری ایده تا تولید محصول و تجاریسازی در کنار فناوران قرار دارند.
او با اشاره به حوزههای مورد حمایت مرکز رشد گفت: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس از ایدههای فناورانه در حوزههای مختلف کشاورزی استقبال میکند.
سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی فارس، هوشمندسازی کشاورزی، سامانههای نوین آبیاری، پایش مزرعه، پهپادهای تخصصی، صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی، زیستفناوری، فناوری نانو، تولید نهادههای نوین، مکانیزاسیون و بومیسازی ماشینآلات کشاورزی، علوم دامی، شیلات، گیاهپزشکی و مدیریت منابع آب و خاک را از جمله حوزههای مورد حمایت این مرکز برشمرد.
زارعیان جهرمی با اشاره به دستاوردهای شرکتهای مستقر در این مرکز گفت: کسب عنوان واحد فناور برتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در سال ۱۴۰۴ توسط شرکت «روزبهان صنعت پارس» به مدیریت بهروز ابولپور، نمونهای از ظرفیتهای شکلگرفته در این مرکز است.
او افزود: این موفقیت نشان داد که میتوان با تکیه بر دانش و فناوری، در حوزههایی نظیر طراحی و تولید سامانههای هوشمند آبیاری و کوددهی، گامهای مؤثری در مسیر توسعه کشاورزی نوین و افزایش بهرهوری برداشت.
سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی فارس در ادامه بیان کرد: این مرکز با همکاری پارک علم و فناوری استان فارس و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، شرایط مناسبی را برای رشد و توسعه کسبوکارهای دانشبنیان فراهم کرده است.
او گفت: هدف از این همکاریها، ایجاد بستری مناسب برای رشد دانشآموختگان، پژوهشگران و شرکتهای تولیدی و کمک به توسعه فناوری در بخش کشاورزی است.
زارعیان جهرمی تأکید کرد: مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی فارس تلاش میکند با فراهم کردن زیرساختهای علمی، فنی و پژوهشی، زمینه تبدیل ایدههای نوآورانه به محصولات قابل عرضه در بازار را فراهم کند و نقش مؤثری در توسعه کشاورزی دانشبنیان و ارتقای امنیت غذایی ایفا کند.
منبع: جهاد کشاورزی فارس