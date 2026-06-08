معاون امنیتی - انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب به‌صورت جداگانه برگزار می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌ها، تدفین در حرم مطهر رضوی در مشهد انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرالله شمقدری روز دوشنبه در حاشیه نشست خبری تشریح ابعاد، اهداف و برنامه‌های «رویداد نخبگانی خرد ملی برای ایران برخاسته» در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: براساس مصوبه ملی هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص تشییع و تدفین رهبر شهید فقط از طریق دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای اعلام می‌شود.

وی اضافه کرد: تصمیم کلی برای برگزاری مراسم تشییع اتخاذ شده است اما زمان و جزئیات دقیق این مراسم صرفاً از طریق دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید اطلاع‌رسانی خواهد شد که از تهران آغاز خواهد شد.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: بر اساس مصوبه ملی، هرگونه اطلاع‌رسانی در این زمینه باید تنها از طریق این دفتر انجام شود و سایر نهادها از اعلام مستقل جزئیات خودداری کنند.

شمقدری همچنین با اشاره به ملاحظات اجرایی این مراسم افزود: در طراحی برنامه‌ها تلاش شده است آسایش و ایمنی مردم در اولویت قرار گیرد و از ایجاد ازدحام یا بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود. مسیرهای در نظر گرفته‌شده برای برگزاری مراسم نیز باید مناسب و قابل تردد باشند.

وی اظهار کرد: در صورتی که در مسیر نهایی انتخاب‌شده موانعی وجود داشته باشد، شهرداری مشهد مسئول جمع‌آوری موانع و روان‌سازی مسیر خواهد بود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: رهبر انقلاب ، تشییع پیکر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
لعنت برکسانی که حضرت آقا را روحا عذاب دادند خدا هرگز از آنها نگذرد هم دراینذدنیا وهم دراخرت رسوایشان بکند درهرلباسی باشند ودرهر مقامی بودند و هستند
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
آقا جان کجایی
۲
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
از زمان شهادت حضرت اقا ( امام خامنه ای شهید) تاکنون هر وقت خبر وپ یامی از او را می شنوم بغض گلویم را می فشارد
۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۹:۱۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
کاش عزیز ما رو در جمکران دفن می کردن تا دسترسی و زیارت این مرد بی نظیر تاریخ برای همه مردم مهیا می شد .
۵
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
مرصاد
۱۹:۰۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
که حرف عشق ؛ رفت از دفتر ما ...
۳
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
روحت شاد انشاالله خداوند به دستان رزمندگان وطن انتقامت از دشمنان خون خوار اسرائیلی و آمریکایی و خودفروشان داخلی گرفته بشود تا دل ملت شاد و پیروزی که خداوند وعده داده محقق بشود .به امید تعجیل در فرج آقا امام زمان
۷
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
آقا جان هنوز رفتنت رو باور ندارم
۶
۳۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۳ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
درود خدا بر روح پاک رهبر شهید مان
هدیه به روح مطهر آن عزیز صلوات
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