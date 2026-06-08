باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در هر دو مسیر رفت و برگشت سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، محدوده سیاهبیشه با ترافیک سنگین مواجه است و در مسیر شمال به جنوب نیز در محدودههای هزارچم، ولیآباد و هریجان، تردد خودروها به کندی انجام میشود.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت دارای ترافیک سنگین است و در محدودههای نارنجستان، سد هراز و سهراهی چلاو، بار ترافیکی قابل توجهی مشاهده میشود.
سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت آزادراههای منتهی به پایتخت گفت: در آزادراه قزوین–کرج نیز محدودههای گلشهر و پایانه شهید کلانتری با ترافیک سنگین مواجه هستند.
وی خاطرنشان کرد: در مقابل، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و همچنین آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت جوی محورهای کشور نیز اظهار کرد: در حال حاضر محور فیروزکوه در ارتفاعات دارای مهگرفتگی است، اما سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط تردد در آنها عادی است.
سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، با رعایت فاصله طولی مناسب، پرهیز از عجله و شتاب و توجه کامل به جلو، سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند.
منبع: پلیس