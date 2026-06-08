فرمانده انتظامی استان کردستان از شناسایی و پلمب دو انبار احتکار کالا در شهرستان سنندج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار یحیی الهی، گفت:مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی دو انبار در یکی از محلات سنندج شدند که در آن مقادیر قابل‌توجهی از اقلام اساسی خانوار احتکار شده بود.

وی افزود:در این عملیات مشترک که با حضور نمایندگان سازمان بازرسی، اداره صمت، تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و دارو انجام شد، علاوه بر اقلام خوراکی، ۱۰ هزار قلم انواع مواد شوینده تقلبی نیز کشف و ضبط گردید.

فرمانده انتظامی استان کردستان بیان کرد: ارزش ریالی این محموله از سوی کارشناسان ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار الهی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با مفسدان اقتصادی و تأمین امنیت بازار، خاطرنشان کرد: در همین راستا دو متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

منبع: روابط عمومی پلیس استان

برچسب ها: کردستان ، احتکارکالای اساسی ، پلمب انبار
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