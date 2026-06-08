محققان دریافته‌اند که کمبود خواب و کار در شیفت شب احتمال ابتلا به آرتروز را افزایش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که توسط دانشمندان دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس انجام شد، نشان داد که کمبود خواب و کار در شیفت شب، خطر ابتلا به آرتروز، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مفصلی، را افزایش می‌دهد.

دانشمندان داده‌های نزدیک به ۵۰۰۰۰۰ شرکت‌کننده در پروژه بیوبانک بریتانیا را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند افرادی که کمتر از شش ساعت در شب می‌خوابند یا مرتباً از مشکل در به خواب رفتن و بیدار شدن‌های مکرر شکایت دارند، ۲۰ تا ۴۰ درصد بیشتر در مقایسه با افرادی که حدود هفت ساعت در شب می‌خوابند، در معرض ابتلا به آرتروز در لگن یا زانو هستند.

خطر دیگری نیز در بین کارگران شیفت شب مشاهده شد که ۲۴ درصد بیشتر در معرض ابتلا به آرتروز زانو و ۲۸ درصد بیشتر در معرض جراحی تعویض زانو بودند. این ارتباطات حتی پس از در نظر گرفتن وزن بدن، سن و سایر عوامل سلامتی نیز ادامه داشت.

آنچه به ویژه توجه محققان را به خود جلب کرد این بود که افزایش خطر حتی در افرادی که در ابتدای مطالعه از درد مزمن مفاصل رنج نمی‌بردند، مشاهده شد.

محققان معتقدند که اختلالات خواب و اختلال در ریتم شبانه‌روزی بدن ممکن است التهاب را افزایش دهد، مانع ترمیم بافت شود و حساسیت به درد را افزایش دهد.

مارات واراخوف، پزشک روسی، پیش از این خاطرنشان کرده بود که کار کردن در ساعات نامنظم یا تا دیروقت می‌تواند خطر لخته شدن خون یا سکته مغزی را افزایش دهد.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: کم خوابی ، بی خوابی ، شیفت شب ، ارتروز ، درد مفاصل
خبرهای مرتبط
راه خنثی کردن آسیب‌های ناشی از کم‌خوابی
اگر به اندازه نخوابید، ۲۲ بیماری به سراغتان می‌آید
معجزه چای موز برای بی خوابی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۱ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
کلا ارتروز بیشتر یه بیماری عصبیه و از اضطراب و افسردگیه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
آرتروز = افلیجی = بی تحرکی = هزار درد و مرص
۰
۰
پاسخ دادن
زمان دریافت کارت آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی اعلام شد
مکالمات تلفن ثابت به ثابت رایگان شد؛ دریافت هزینه نگهداری خطوط از ابتدای خرداد
یک ادویه رایج که خلق و خو و کیفیت خواب زنان را بهبود می‌بخشد
آیا می‌توان میزان نیترات هر میوه را از شکل آن تشخیص داد؟
هشدار کارشناسان در مورد یک آسیب‌پذیری امنیتی حیاتی در شبکه‌های مجازی
نسخه وزیر بهداشت برای جبران قیمت دارو/ نامه به «قالیباف» درباره بودجه بیمه‌ها
آمادگی شیائومی برای عرضه یکی از بهترین گوشی‌های خود
استعمال گاز خنده در بارداری باعث سقط جنین می‌شود
۸۵ قلم داروی ضروری در کمبود/ افزایش دارو‌های با موجودی زیر ۳ ماه
تصمیم چک برای ارسال اولین فضانورد خود به ایستگاه بین المللی فضایی
آخرین اخبار
اجرای ۱۹۰۰ پروژه پژوهشی در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز
تامین دارو‌های استراتژیک با اولویت تولید داخل + فیلم
فناوری‌های نقشه‌برداری مغز امکان تصویربرداری از فرآیندهای شناختی انسان را فراهم کرده‌اند
مرکز ملی فضای مجازی ادعای وزیر ارتباطات درباره مصوبه ۳۲ بندی را تکذیب کرد
مکالمات تلفن ثابت به ثابت رایگان شد؛ دریافت هزینه نگهداری خطوط از ابتدای خرداد
زمان دریافت کارت آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی اعلام شد
رکوردشکنی اسپیس ایکس در استفاده مجدد از موشک با سی و پنجمین پرتاب و فرود 
نسخه وزیر بهداشت برای جبران قیمت دارو/ نامه به «قالیباف» درباره بودجه بیمه‌ها
آیا می‌توان میزان نیترات هر میوه را از شکل آن تشخیص داد؟
۸۵ قلم داروی ضروری در کمبود/ افزایش دارو‌های با موجودی زیر ۳ ماه
تصمیم چک برای ارسال اولین فضانورد خود به ایستگاه بین المللی فضایی
هشدار کارشناسان در مورد یک آسیب‌پذیری امنیتی حیاتی در شبکه‌های مجازی
تردید کارشناسان در مورد امکان فرود آرتمیس ۴ بر روی ماه در سال ۲۰۲۸
یک ادویه رایج که خلق و خو و کیفیت خواب زنان را بهبود می‌بخشد
آمادگی شیائومی برای عرضه یکی از بهترین گوشی‌های خود
لزوم بازنگری در نظام قیمت‌گذاری دارو
استعمال گاز خنده در بارداری باعث سقط جنین می‌شود
هشدار اساتید دانشگاه نسبت به کاهش درک دانشجویان به دلیل استفاده زیاد از هوش مصنوعی
کشف یک علت غیرمنتظره برای پوسیدگی دندان و بیماری لثه
امتحانات مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها حضوری است
سهمیه جنگ در کنکور ۱۴۰۵ قطعی شد
چگونگی ترمیم نمره سوابق تحصیلی اعلام شد