باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که توسط دانشمندان دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس انجام شد، نشان داد که کمبود خواب و کار در شیفت شب، خطر ابتلا به آرتروز، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مفصلی، را افزایش می‌دهد.

دانشمندان داده‌های نزدیک به ۵۰۰۰۰۰ شرکت‌کننده در پروژه بیوبانک بریتانیا را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند افرادی که کمتر از شش ساعت در شب می‌خوابند یا مرتباً از مشکل در به خواب رفتن و بیدار شدن‌های مکرر شکایت دارند، ۲۰ تا ۴۰ درصد بیشتر در مقایسه با افرادی که حدود هفت ساعت در شب می‌خوابند، در معرض ابتلا به آرتروز در لگن یا زانو هستند.

خطر دیگری نیز در بین کارگران شیفت شب مشاهده شد که ۲۴ درصد بیشتر در معرض ابتلا به آرتروز زانو و ۲۸ درصد بیشتر در معرض جراحی تعویض زانو بودند. این ارتباطات حتی پس از در نظر گرفتن وزن بدن، سن و سایر عوامل سلامتی نیز ادامه داشت.

آنچه به ویژه توجه محققان را به خود جلب کرد این بود که افزایش خطر حتی در افرادی که در ابتدای مطالعه از درد مزمن مفاصل رنج نمی‌بردند، مشاهده شد.

محققان معتقدند که اختلالات خواب و اختلال در ریتم شبانه‌روزی بدن ممکن است التهاب را افزایش دهد، مانع ترمیم بافت شود و حساسیت به درد را افزایش دهد.

مارات واراخوف، پزشک روسی، پیش از این خاطرنشان کرده بود که کار کردن در ساعات نامنظم یا تا دیروقت می‌تواند خطر لخته شدن خون یا سکته مغزی را افزایش دهد.

منبع: Lenta.ru