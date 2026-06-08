سخنگوی دولت از صدور احکام جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی، اظهار کرد: بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احکام جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی صادر شد و بر این اساس، میزان افزایش مستمری مستمری‌بگیران و آنهایی که حداقل دریافت می‌کردند و سایر سطوح مزدی، مطابق با مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و همچنین مصوبه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای‌عالی کار خواهد بود.

وی افزود: مستمری‌بگیرانی که به‌صورت حداقلی دریافت می‌کردند، امسال ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهند داشت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: سخنگوی دولت ، حقوق مستمری بگیران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
چرا بازنشستگان تامین اجتماعی باید 3 ماه منتظر افزایش حقوق باشند؟!
یک بازنشسته دزفولی گفت: «با وجود گذشت سه ماه از سال، سازمان تامین اجتماعی هنوز عمق فشار خردکننده اقتصادی بر جامعه بازنشستگان را درک نکرده است.»
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۰ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
ولی اما متأسفانه احکام جدید برای متناسب سازی بازنشستگان تامین اجتماعی صدور نشده است و فقط افزایش حقوق ثابت صدور شده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در قانون برنامه هفتم متأسفانه عمل و اجرا نشده است و فقط حقوق ثابت افزایش یافته است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
سازمان تامین اجتماعی هر سال به طور علنی و آشکار و در سایه سکوت دولت، مسئولان، نمایندگان مجلس و... حقوق و مزایای بازنشستگان را پایمال، ضایع و هم دزدی می کند و هیچ کسی هم در کشور به اصطلاح اسلامی پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
درد دل‌های بازنشستگان استان‌های مختلف/ چرا سه ماه باید منتظر افزایش حقوق باشیم؟!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
دریافت پول بابت خدمت سربازی توسط سازمان تامین اجتماعی از زمان آغاز خصوصی سازی در کشور به خاطر اهانت ها و خیانت های دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
دریافت پول بابت خدمت مقدس سربازی توسط سازمان تامین اجتماعی حرام است و هم مقصر اصلی دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
چرا دولت با روح و روان بازنشستگان بازی می کند مگر فقط ایران بازنشسته دارد خدا خوش نمی آید
چرا دولت درحق بازنشستگان ظلم میکند مگر اینها گناه کردن بازنشسته شدن با روح روان اینها بازی نکنید خدا خوش نمیآید اینها انسان هستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
احکام جدید ازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ صادر شده است ولی اما متأسفانه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در قانون برنامه هفتم متأسفانه عمل و اجرا نشده است و فقط حقوق ثابت افزایش یافته است
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۰۷:۴۲ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بنده از اسفند ماه سال 1402 تاکنون در مورد کم کردن حقوق و سایر مزایای توسط سازمان تامین اجتماعی در رسانه های بیش از 999 هزار بار شکایت و اعتراض کرده ام ولی اما متأسفانه دولت، مسئولان، نمایندگان مجلس و... هیچ کاری و اقدامی نکردند و 100 درصد فقط سکوت اختیار کردند چرا؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
هزینه‌های بالای دندانپزشکی و تحت پوشش نبودن خدمات آن دلایل اصلی عدم رسیدگی مردم به دندان‌های پوسیده‌شان است. به‌طور کل میانگین هزینه درمان هر دندان بین ۱۵ الی ۴۰ میلیون تومان است، بدون اینکه بیمه‌های پایه ریالی از آن را پرداخت کنند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
آمارهای ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ از مناطق آزاد کشور، تصویری امیدوارکننده و فراتر از انتظارات را به نمایش گذاشته است. سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده در این دوره به بیش از ۸۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۲۵ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد و ۱۲۰ درصد هدف مصوب نیز تحقق یافته است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
برخی کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند که گرانی گوشت، مرغ، لبنیات و ماکارونی و... که مردم امروز مشاهده می‌کنند حاصل سیاست حذف ارز ترجیحی است نه جنگ! اگر چنین باشد باید برای تجدید‌نظر در اجرای آن اقدام شود.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
از پاداشهای مدیرانتون کم کنید به داد ملت برسید .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
۶۰ درصد هیچ تاثیری روی حقوق حداقل بگیر نداشته فقط متوسط بگیران حدود ۱۶ الی ۱۷ میلیون بیشتر شده حقوقشون این چه عدالتیه با اینکه نصف بیشتر حداقل بگیر هستن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
خانم دکتر اونی که 100 میلیون حقوقشه 23 درصد هم افزایش باشه 23 میلیون میشه
مایی که 13 تومن میگرفتیم 43 درصدش هم لحاظ میکردید که نکردید
22 تومن کل حقوقمان می شود
بنازم به عدالتتان که در دنیا تک است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
چرا تو فروردین حکم را نزدید .شرم آور است گرانی کمر بازنشستگان را خورد کرده است.شما حاکمان ظالمی هستید.
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