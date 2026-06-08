باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آخرین گزارشهای علمی حاکی از یک دستاورد نجومی قابل توجه توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب است. دانشمندان دورترین سیاهچاله منقرض شدهای که تاکنون کشف شده را شناسایی کردهاند که سهم بزرگی در درک تکامل کیهان در مراحل اولیه آن دارد.
این سیاهچاله فوقسنگین در کهکشانی به نام MRG-M۰۱۳۸ واقع شده است و تخمین زده میشود که بیش از ۱۰ میلیارد سال نوری از زمین فاصله داشته باشد. این سیاهچاله دارای جرم عظیمی است، تقریباً شش میلیارد برابر خورشید، و زمانی مشاهده شد که جهان تنها حدود سه میلیارد سال قدمت داشت، و آن را به دریچهای نادر به ساختار اولیه کیهان تبدیل میکند.
دانشمندان این کشف را بر اساس دادههایی که توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب با استفاده از تکنیکهای پیشرفته مادون قرمز ثبت شده است، انجام دادند. آنها قادر به مشاهده مستقیم آن نبودند، اما در عوض تأثیر گرانشی آن را بر ستارههای اطراف اندازهگیری کردند. این روش به آنها اجازه داد تا جرم آن را با وجود «خاموش» بودن آن تعیین کنند، زیرا مانند سیاهچالههای فعال، هیچ تابش قدرتمندی ساطع نمیکرد.
اهمیت این کشف در پتانسیل آن برای کمک به دانشمندان در درک رابطه بین رشد کهکشانها و سیاهچالهها در جهان اولیه نهفته است. یافتهها نشان میدهد که این سیاهچاله ممکن است زمانی یک هسته فعال (اختروش) بوده باشد که تشکیل ستاره را در کهکشان خود متوقف کرده و در نتیجه مسیر تکاملی آن را تغییر داده است.
به طور کلی، این مشاهده نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی در نجوم مدرن است و توانایی تلسکوپهای جدید را برای کشف اسرار اعماق جهان و تاریخچه کهکشانها و سیاهچالهها در طول میلیاردها سال افزایش میدهد.
منبع: الیوم السابع