«۱۶۸» با موضوع کودکان میناب سوژه جدید منوچهر محمدی و بابک خواجه پاشا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد ساسان مدیر مرکز تولیدات سینمایی سوره از ساخت فیلم جدید سازمان سینمایی سوره با محوریت کودکان مظلوم میناب خبر داد.
به گفته ساسان، سوره در همکاری جدید با منوچهر محمدی تهیهکننده پیشکسوت سینمای ایران و بابک خواجهپاشا کارگردان، پس از تجربه خلق فیلم تحسینبرانگیز «سرزمین فرشتهها» با موضوع کودکان غزه، اکنون پروژه تازهای را با محوریت کودکان شهید مدرسه میناب به تولید خواهد رساند.
وی به نام این فیلم سینمایی اشاره کرد و گفت: این فیلم سینمایی با نام موقت «۱۶۸» ساخته میشود و مانند «سرزمین فرشتهها» با نگاه به مخاطب جهانی و تخاطب فرامرزی طراحی و تولید خواهد شد.
ساسان عنوان کرد: هماکنون در تعامل با عوامل برای رسیدن به سناریو، در حال تحقیق و پژوهش هستیم و به زودی جزئیات بیشتر آن اطلاعرسانی خواهد شد.
به نقل از روابط عمومی پروژه، پیش از این فیلم سینمایی «سرزمین فرشتهها» با روایتی متفاوت از مظلومیت کودکان غزه توسط منوچهر محمدی و بابک خواجهپاشا ساخته شده بود و در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر با کسب ۵ سیمرغ بلورین و ۸ دیپلم افتخار، پرافتخارترین فیلم این دوره شناخته شد.