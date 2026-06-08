باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان هواپیمایی کشوری عراق روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور پس از اعلام توقف عملیات نظامی ایران و اسرائیل، حریم هوایی خود را بازگشایی کرد.

سازمان هواپیمایی کشوری در بیانیه‌ای اعلام کرد که «حریم هوایی عراق را به روی پرواز‌ها به مقصد و از همه فرودگاه‌ها» بازگشایی می‌کند و به «نظارت و ارزیابی وضعیت منطقه‌ای» ادامه خواهد داد. این سازمان روز یکشنبه شب پس از حملات موشکی ایران به اسرائیل، بسته شدن ۷۲ ساعته حریم هوایی عراق را اعلام کرده بود. این حملات اولین حملات از زمان آغاز آتش‌بس در جنگ بین آمریکا، اسرائیل و ایران در ۸ آوریل بود.

ارتش ایران اوایل روز دوشنبه اعلام کرد که حملات به اسرائیل را متوقف می‌کند و در صورت ادامه حملات اسرائیل به لبنان، هشدار داد که پاسخی «کوبنده» خواهد داد. با این حال، اسرائیل به طور رسمی پایان حملات خود علیه ایران را اعلام نکرده است.

تنش‌ها روز یکشنبه تشدید شد، زمانی که اسرائیل با وجود آتش‌بس جاری، پایتخت لبنان، بیروت را بمباران کرد. این اقدام ایران را بر آن داشت تا در تلافی، موشک‌هایی به شمال اسرائیل شلیک کند و اسرائیل نیز چندین موج از حملات هوایی را علیه ایران انجام داد.

منطقه از زمان آغاز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه که منجر به تلافی ایران علیه اسرائیل و سایر کشور‌های منطقه میزبان تأسیسات آمریکا شد، در حالت آماده‌باش بوده است. آتش‌بس موقتی در ۸ آوریل حاصل شد، اما مذاکرات بعداً به دلیل اختلافات بر سر اجرای آن و تحولات بعدی منطقه‌ای متوقف شد.

منبع: آناتولی