مستند «تنها نخواهم ماند» موفق به دریافت بهترین فیلم از بیست‌ و سومین دوره جشنواره فیلم پاسینتی ایتالیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «تنها نخواهم ماند» به کارگردانی یاسر طالبی و تهیه‌کنندگی فریبا عرب و یاسر طالبی موفق به دریافت جایزه فرانچسکو پاسینتی برای بهترین فیلم (Premio Francesco Pasinetti 2026) از بیست‌ و سومین دوره جشنواره فیلم پاسینتی ایتالیا شد.

این جایزه که بالاترین نشان جشنواره محسوب می‌شود، از میان بیش از ۲ هزار فیلم ارسالی از سراسر جهان به «تنها نخواهم ماند» تعلق گرفت.

داوران جشنواره در بیانیه خود درباره این فیلم اعلام کردند: «این فیلم با عمق و ظرافتی کم‌نظیر، رنج پدر و مادری را روایت می‌کند که ناگزیر از ادامه زندگی پس از فقدان فرزندشان هستند. اثری سرشار از عشق و همدلی که از مرزهای فرهنگی فراتر می‌رود و در عمل اهدای عضو، امکان دوباره‌ای برای تولد و امید می‌یابد. کارگردانی دقیق و توجه به جزئیات، همراه با فیلمبرداری حساس و تأثیرگذار، لحظات ساده روزمره را به تصاویری سرشار از معنا تبدیل کرده و مخاطب را در سفری صمیمی و جهانی درباره سوگ، حافظه و توانایی انسان برای ادامه عشق ورزیدن همراه می‌کند.»

«تنها نخواهم ماند» پیش‌تر در جشنواره‌های بین‌المللی به نمایش درآمده و داستان زوج سالخورده‌ای را روایت می‌کند که پس از مرگ مغزی فرزندشان، با تصمیمی دشوار و سرنوشت‌ساز، اعضای بدن او را به بیماران نیازمند اهدا می‌کنند. فیلم پنج سال بعد دوباره به زندگی این خانواده بازمی‌گردد و تأثیر این تصمیم را بر زیست و جهان‌بینی آنان دنبال می‌کند.

بیست‌وسومین دوره جشنواره فیلم پاسینتی از ۲۸ تا ۳۰ مه ۲۰۲۶ (هفت تا نهم خرداد) در ونایتالیا برگزار شد. عوامل این مستند عبارتند از کارگردان یاسر طالبی، تهیه کننده: فریبا ،عرب یاسر طالبی، نویسنده: دکتر علی رمضانی پاجی، فیلمبردار: فرحبخش فرهیدنیا، محمودرضا مافی قزوینها، تدوینگر: یاسر طالبی، صدابردار: حسن جعفری، صداگذار: رامین ابوالصدق، موسیقی: اکبر رستگار، محقق: فرزانه فتحی.

منبع: روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی