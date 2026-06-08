باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نظرسنجی YouGov که تقریباً ۱۰،۰۰۰ شرکتکننده از ایالات متحده، ژاپن، آلمان، انگلستان، اندونزی و هنگ کنگ را مورد بررسی قرار داد، تفاوت قابل توجهی در نگرشها نسبت به استفاده از هوش مصنوعی در روابط شخصی نشان داد.
طبق این نظرسنجی، ۴۸٪ از پاسخدهندگان ۱۸ تا ۲۴ ساله معتقدند که چتباتها و همراهان هوش مصنوعی میتوانند کیفیت زندگی آنها را بهبود بخشند، در حالی که این رقم در بین افراد بالای ۵۵ سال به حدود ۲۵٪ کاهش مییابد.
این گزارش همچنین تفاوتهای آشکاری را بین شرق و غرب نشان داد، به طوری که تقریباً ۵۰٪ از پاسخدهندگان در اندونزی از ایده روابط صمیمی با هوش مصنوعی حمایت میکنند، در حالی که این رقم در کشورهای غربی تنها ۹٪ است.
فیلیپ چان، تحلیلگر YouGov، این اختلاف را با اشاره به اینکه جوامع غربی تمایل دارند چنین روابطی را تهدیدی برای تعامل مستقیم انسان بدانند، توضیح داد، در حالی که برخی از جوامع آسیایی انعطافپذیری بیشتری در ادغام هوش مصنوعی در زندگی شخصی نشان میدهند.
این نظرسنجی نشان داد که تنها ۱۷٪ از پاسخدهندگان مایل به بررسی استفاده از رباتها یا عروسکهای مجهز به هوش مصنوعی در روابط عاشقانه یا جنسی هستند، در حالی که ۵۹٪ مخالف آن بودند.
با این حال، نتایج نشان داد که نسلهای جوانتر نسبت به این ایده پذیراتر هستند، به طوری که ژاپن و آلمان در بین جوانانی که از چنین ایدههایی حمایت میکنند، بالاتر از میانگین جهانی هستند. در ژاپن، بیش از یک سوم جوانان معتقدند که عروسکهای هوش مصنوعی میتوانند حس عشق را فراهم کنند.
این گزارش نتیجه میگیرد که نسل جدید عموماً در مقایسه با نسلهای قبلی، نگرشهای متفاوت و پذیرندهتری نسبت به مفهوم روابط با هوش مصنوعی اتخاذ میکنند.
منبع: Naukatv.ru