باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مصر و قطر روز دوشنبه از واشنگتن و تهران خواستند که پس از تبادل حملات بین ایران و اسرائیل، تنش‌زدایی کرده و به تلاش‌های میانجی‌گری برای پایان دادن به درگیری پاسخ دهند.

وزارت امور خارجه مصر در بیانیه‌ای بر اهمیت دستیابی سریع به توافق بین ایالات متحده و ایران «برای بازگرداندن امنیت و ثبات در منطقه و حل همه مسائل و پرونده‌های حل نشده از جمله پرونده هسته‌ای ایران و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز، به گونه‌ای که به پایان کامل جنگ کمک کند» تأکید کرد.

وزارت امور خارجه قطر نیز اعلام کرد که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، خواستار مهار تشدید کنونی در منطقه و پاسخ آمریکا و ایران به تلاش‌های میانجی‌گری جاری برای دستیابی به توافق شده است. این وزارتخانه گفت که شیخ محمد و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مورد تلاش‌های میانجی‌گری بین واشنگتن و تهران و آخرین تحولات لبنان تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

تنش‌ها روز یکشنبه تشدید شد، زمانی که اسرائیل با وجود آتش‌بس جاری بیروت، پایتخت لبنان، را بمباران کرد. این اقدام ایران را بر آن داشت تا در تلافی، موشک‌هایی به شمال اسرائیل شلیک کند و اسرائیل نیز چندین موج از حملات هوایی را علیه ایران انجام داد. تهران بعداً اعلام کرد که حملات به اسرائیل را متوقف می‌کند و در صورت ادامه حملات اسرائیل به لبنان، هشدار داد که پاسخی «کوبنده» خواهد داد.

منطقه از زمان آغاز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه که منجر به تلافی ایران علیه اسرائیل و سایر کشور‌های منطقه میزبان تأسیسات آمریکا شد، در حالت آماده‌باش بوده است. آتش‌بس موقتی در ۸ آوریل حاصل شد، اما مذاکرات بعداً به دلیل اختلافات بر سر اجرای آن و تحولات بعدی منطقه‌ای متوقف شد.

منبع: آناتولی