باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله میدانی نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» از شامگاه شنبه شانزدهم خرداد با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درمحوطه تئاترشهر تهران و دیگر استان‌ها آغاز شد. روز گذشته ۱۷ خرداد مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، کورش سلیمانی رئیس مجموعه تئاتر شهر و تعدادی دیگر از هنرمندان عرصه نمایش های آئینی از این جشنواره دیدن کردند.

سید محمدجواد جلالی دبیر این رویداد نمایشی با اعلام این خبر گفت: بیش از ۱۲۰ اجرای خیابانی، روایتگری، نقالی، شعرخوانی و برنامه‌های هنری در قالب این جشنواره در تهران و استان‌های مختلف کشور در حال برگزاری است و این روند تا عید مباهله ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این اجراها با مشارکت شبکه استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سراسر کشور برنامه‌ریزی شده و هدف آن رساندن پیام غدیر، ولایت و سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) به متن زندگی روزمره مردم از طریق زبان هنر است.

جلالی با اشاره به آغاز اجراهای بخش میدانی جشنواره در مجموعه تئاتر شهر اظهار کرد: طبق جدول اعلام‌شده در نخستین روز این رویداد نمایشی، هنرمندان برگزیده از شامگاه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ روی صحنه رفتند. تمامی اجراهای این رویداد با ضرب و زنگ استاد محمد نیری همراه است.

وی با تاکید بر اینکه جشنواره روایت علوی سعی دارد تا مفاهیم بنیادین غدیر را از قالب برنامه‌های رسمی خارج کرده و به تجربه‌ای زنده، مردمی و اجتماعی تبدیل کند، تصریح کرد: این رویداد نقالی و پرده‌خوانی تجربه‌ای است که در آن هنرمندان و روایتگران در کنار مردم، حماسه ولایت را بازخوانی می‌کنند. «روایت علوی» صرفاً یک جشنواره مناسبتی نیست، بلکه تلاشی فرهنگی برای احیای هنر روایتگری دینی و تبیین پیوند تاریخی غدیر با هویت انقلاب اسلامی است؛ جریانی که می‌کوشد با بهره‌گیری از ظرفیت هنر، مفاهیم عدالت، ولایت، مردم‌داری، مقاومت و مسئولیت اجتماعی را برای نسل امروز بازخوانی کند.

نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» تا عید مباهله با اجرای آثار برگزیده و برنامه‌های میدانی هنرمندان در نقاط مختلف کشور ادامه خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی جشنواره روایت علوی