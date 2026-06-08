عوامل خطر سلامت قلب مانند فشار‌خون بالا و کلسترول بالا از مدت‌ها پیش به عنوان عوامل مؤثر در خطر ابتلا به زوال عقل شناخته شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان دریافته‌اند افرادی که استعداد ژنتیکی برای فشار نبض بالا دارند، با خطر بیشتری برای مرگ ناشی از زوال عقل مواجه هستند، زیرا این اندازه‌گیری می‌تواند خطر را تا ۱۶٪ افزایش دهد.

فشار نبض یک شاخص کلیدی سلامت قلب و عروق است و با کم کردن عدد پایین (دیاستولیک) از عدد بالا (سیستولیک) در فشار خون محاسبه می‌شود.

وقتی عدد به ۵۰ میلی‌متر جیوه یا بالاتر برسد، خطر ابتلا به مشکلات مختلف سلامتی، از جمله بیماری قلبی و سکته مغزی، ممکن است افزایش یابد.

در مطالعه‌ای که در مجله Neurology منتشر شده است، محققان داده‌های بیش از ۸۰۰۰ بزرگسال با میانگین سنی ۶۴ سال را تجزیه و تحلیل کردند و آنها را تا ۱۴ سال برای نظارت بر مرگ و میر ناشی از زوال عقل و حدود ۹ سال برای نظارت بر زوال شناختی پیگیری کردند.

دکتر شونا اسکیلز، مدیر تحقیقات در مرکز تحقیقات آلزایمر بریتانیا، در مورد یافته‌ها اظهار نظر و خاطرنشان کرد که عوامل خطر سلامت قلب مانند فشار خون بالا و کلسترول بالا از مدت‌ها پیش به عنوان عوامل مؤثر در خطر ابتلا به زوال عقل شناخته شده‌اند. با این حال، تحقیقات جدید بُعد جدیدی را اضافه می‌کند و نشان می‌دهد افرادی که خطر ژنتیکی بالاتری برای فشار نبض بالا دارند، ممکن است بیشتر در معرض مرگ ناشی از علل مرتبط با زوال عقل باشند.

اسکِیلز تأکید کرد که این یافته‌ها ارتباط نزدیک بین سلامت قلب و سلامت مغز و احتمال وجود یک پایه ژنتیکی مشترک را برجسته می‌کند. اگرچه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، مطالعاتی مانند این می‌تواند به شناسایی افرادی که در معرض خطر بیشتر ابتلا به زوال عقل هستند و نیاز به حمایت اولیه برای محافظت از سلامت مغز خود در طول زندگی دارند، کمک کند.

از آنجا که این تحقیق شامل افرادی با پیشینه‌های متنوع بود، تصویر کامل‌تری از چگونگی تغییر خطر زوال عقل در جوامع مختلف ارائه می‌دهد و تضمین می‌کند که استراتژی‌های پیشگیری آینده برای همه مؤثر و مناسب باشند.

اما اسکیلز تأکید کرد که خطر ژنتیکی تنها بخشی از داستان است. راه‌های حیاتی دیگری برای کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل وجود دارد. او توضیح داد که حفظ فشار نبض سالم با مدیریت فشار خون به طور کلی، که به معنای معاینات منظم، رژیم غذایی متعادل و فعالیت بدنی است، همراه است.

به طور کلی، فشار خون بالا زمانی تشخیص داده می‌شود که فشار خون توسط یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی ۱۴۰/۹۰ یا بالاتر یا در خانه ۱۳۵/۸۵ یا بالاتر اندازه‌گیری شود.

راه‌های کاهش فشار خون عبارتند از: پیروی از یک رژیم غذایی سالم و متعادل، ورزش حداقل ۱۵۰ دقیقه در هفته، کاهش وزن، کاهش مصرف نمک، الکل و کافئین و ترک سیگار.

علاوه بر این، یک مطالعه بزرگ که در سال ۲۰۲۴ در مجله لنست منتشر شد، چهارده عامل خطر اصلی برای زوال عقل را شناسایی کرد، از جمله تحصیلات پایین، کاهش شنوایی، سیگار کشیدن، چاقی، افسردگی، عدم فعالیت بدنی، دیابت، مصرف بیش از حد الکل، آسیب‌های مغزی، آلودگی هوا، انزوای اجتماعی، از دست دادن بینایی درمان نشده و کلسترول بالا.

این مطالعه توصیه می‌کند در صورت نگرانی در مورد فشار خون یا هر یک از این عوامل خطر، با پزشک عمومی مشورت کنید.

منبع: دیلی استار

برچسب ها: زوال عقل ، آلزایمر ، فشار خون ، فشار خون بالا
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