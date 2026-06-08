نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرد مذاکرات ایران و آمریکا در آستانه دستیابی به هدف نهایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، روز دوشنبه اعلام کرد که هدف نهایی مذاکرات جاری بین ایالات متحده و ایران با میانجی‌گری کشورش «در آستانه تحقق» است.

شریف در پستی در ایکس از ایران و اسرائیل که در آخر هفته تبادل آتش داشتند، خواست «خویشتن‌داری کرده و یک شانس دیگر به صلح بدهند.» وی خاطرنشان کرد: «افزایش اخیر خشونت در خاورمیانه یادآوری آشکاری از خطرات مرتبط با آتش‌بس شکننده و عواقب غیرقابل تحملی است که ممکن است به دنبال داشته باشد. بیایید به جای خشونت و ویرانی، به راه صلح و دیپلماسی ادامه دهیم که چشم‌انداز روشنی برای موفقیت دارد.»

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از اسرائیل و ایران خواسته بود «فوراً درگیری را متوقف کنند.» در همین حال، گفته می‌شود هر دو طرف حملات را متوقف کرده‌اند، با این حال تهران در صورت لزوم قول تلافی جدیدی داده و اسرائیل نیز تمرکز خود را به جای آن بر لبنان معطوف کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهباز شریف ، ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
برجام ۲ و موقتی
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