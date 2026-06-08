باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - روز جهانی اقیانوسها در ۸ ژوئن ۲۰۲۶ برگزار میشود. پروژه اقیانوس ۱۷ سال است که هماهنگی برگزاری این مناسبت را بر عهده دارد. با توجه به نقش حیاتی اقیانوسها در زندگی انسانها و کره زمین، این موضوع یکی از برجستهترین مسائل زیستمحیطی در سطح جهان است.
اقیانوسها منابع مهمی از غذا و دارو را فراهم میکنند و در حفظ ثبات آب و هوا نقش دارند. این ضربالمثل رایج که آب "ریههای زمین" است، درست است، زیرا بیشتر اکسیژنی که انسانها تنفس میکنند از اقیانوسها میآید. با وجود قدرت حیاتبخش امواج، از دست دادن این منبع گرانبها به معنای از دست دادن چیزی فراتر از یک مکان برای تعطیلات است. بنابراین، به گفته نشنال تودی، حفظ آن یک ضرورت فوری برای تضمین تداوم و شکوفایی آن است.
چرا روز جهانی اقیانوسها را جشن میگیریم؟
روز جهانی اقیانوسها، اهمیت این پهنههای آبی و تأثیر مستقیم آنها بر حیات روی زمین را برجسته میکند. این روز همچنین فرصتی برای افزایش آگاهی در مورد اهمیت حفاظت از حیات دریایی و کاهش آلودگی و همچنین تشویق به استفاده مسئولانه از منابع اقیانوسی برای اطمینان از اینکه نسلهای آینده از اقیانوسهای سالم و پایدار بهرهمند شوند، میباشد.
این روز با هدف یادآوری نقش اساسی اقیانوسها در حمایت از تعادل اکولوژیکی و حفظ منابع طبیعی به همه برگزار میشود.
اگر اقیانوسها ناپدید شوند چه اتفاقی میافتد؟
کارشناسان میگویند که نبود اقیانوسها روی زمین منجر به از بین رفتن یک سیستم حیاتی میشود که به تنظیم آب و هوا و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی کمک میکند. علاوه بر این، اقیانوسها منبع اصلی غذا هستند. با گذشت زمان، این تغییرات زمین را غیرقابل سکونت میکند. به طور خلاصه، ادامه حیات روی زمین مستقیماً با وجود اقیانوسها و نقش حیاتی آنها در حمایت از محیط زیست جهانی مرتبط است. اقیانوسها تقریباً ۷۱ درصد از سطح زمین را پوشاندهاند و آنها را به بزرگترین اکوسیستم روی کره زمین تبدیل میکنند.
راههای جشن گرفتن این مناسبت
یکی از بهترین راهها برای جشن گرفتن روز جهانی اقیانوسها، بازدید از سواحل و لذت بردن از زیباییهای طبیعت در عین پایبندی به اصول پایداری محیط زیست است. هنگام خرید لوازم باربیکیو یا پیکنیک، بهتر است از کیسههای پارچهای قابل استفاده مجدد به جای کیسههای پلاستیکی استفاده کنید. همچنین توصیه میشود به جای محصولات پلاستیکی یکبار مصرف، از ظروف شخصی استفاده کنید. پس از اتمام فعالیتهای تفریحی، تمیز کردن ساحل و رها نکردن هیچ زبالهای در آن بسیار مهم است و به این ترتیب به حفظ محیط زیست دریایی کمک میکنید.
همچنین میتوانید در چالشهایی شرکت کنید که شرکتکنندگان را به پوشیدن لباس آبی و یادگیری دو حقیقت در مورد اقیانوسها تشویق میکند که میتوانند آنها را با دیگران به اشتراک بگذارند. هدف این فعالیت، گسترش دانش زیستمحیطی و افزایش آگاهی از اهمیت اقیانوسها و نقش آنها در زندگی بشر است.
منبع: الیوم السابع