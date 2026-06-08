باشگاه خبرنگاران جوان - در پی وقوع آتشسوزیهای گسترده در مراتع، مزارع و عرصههای منابع طبیعی شهرستان کازرون، بررسیهای میدانی و گزارشهای دستگاههای مسئول نشان میدهد که بخش قابل توجهی از این حوادث منشأ انسانی داشته است.
ستاد مدیریت بحران شهرستان کازرون به صراحت اعلام میدارد که هرگونه آتشافروزی در مراتع، مزارع و عرصههای منابع طبیعی شهرستان، علاوه بر وارد کردن خسارات سنگین به محیط زیست، سرمایههای مردم و بیتالمال، مطابق ماده ۲۰ قانون هوای پاک، ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و مرتکبان تحت تعقیب قضایی دادستان قرار خواهند گرفت.
به افرادی که به هر علت اقدام به ایجاد حریق عمدی میکنند هشدار داده میشود که تعدادی از عاملان این حوادث شناسایی شدهاند و روند برخورد قانونی با آنان در حال انجام است. دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی نیز با قاطعیت کامل نسبت به شناسایی و برخورد با سایر عاملان اقدام خواهند کرد.
از مردم شهرستان، جوامع محلی، دهیاران، شوراهای اسلامی، گروههای مردمی، تشکلهای زیستمحیطی و فعالان محلی درخواست میشود با احساس مسئولیت اجتماعی، ضمن همکاری با دستگاههای اجرایی و امدادی، هرگونه مورد مشکوک و عوامل احتمالی ایجاد حریق را به مراجع ذیربط گزارش کرده و در حفاظت از مراتع، مزارع و عرصههای منابع طبیعی شهرستان مشارکت فعال داشته باشند.
مراتع، مزارع و عرصههای منابع طبیعی شهرستان متعلق به مردم و نسلهای آینده است و هیچ فردی حق ندارد با اقدامات مجرمانه، امنیت زیستی، معیشت کشاورزان و دامداران و سرمایههای عمومی را به خطر بیندازد. با متخلفان و عاملان آتشسوزیهای عمدی بدون هیچگونه اغماض و با اشد مجازات قانونی برخورد خواهد شد.
منبع: روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان کازرون