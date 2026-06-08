باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - جهان امروز از نظر اندازه با کل کشورها رقابت میکنند و بسیاری از آنها ماهانه بیش از یک میلیارد کاربر فعال دارند. یک اینفوگرافیک از سایت تحلیلی Visual Capitalist، محبوبترین سکوهای رسانههای اجتماعی در سطح جهان را بر اساس دادههای Salesforce در سال ۲۰۲۶ که تعداد کاربران فعال ماهانه هر سکو را شمارش و برجسته میکند. فیسبوک با بیش از ۳.۱ میلیارد کاربر فعال ماهانه، که تقریباً ۴۰٪ از جمعیت جهان را تشکیل میدهد، همچنان بزرگترین سکو رسانه اجتماعی جهان است.
تسلط متا بر بازار
فیسبوک، که در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد، متعلق به متا (که قبلاً با نام فیسبوک شناخته میشد)، یکی از بزرگترین شرکتهای جهان از نظر ارزش بازار است. با این حال، تسلط متا فراتر از فیسبوک است و اینستاگرام و واتساپ (هر دو با ۳ میلیارد کاربر) را نیز شامل میشود. متا اینستاگرام را در سال ۲۰۱۲ تنها با ۱ میلیارد دلار و واتساپ را دو سال بعد با نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار خریداری کرد.
جدول زیر ۱۵ سکو محبوب رسانههای اجتماعی در جهان را به همراه مالکان و کاربران فعال ماهانه آنها فهرست کرده است. رتبهبندی بزرگترین سکوهای رسانههای اجتماعی در سال ۲۰۲۶،
۱. فیسبوک - ۳.۱ میلیارد کاربر
۲. اینستاگرام - ۳ میلیارد کاربر
۳. واتساپ - ۳ میلیارد کاربر
۴. یوتیوب - ۲.۵ میلیارد کاربر
۵. تیکتاک - ۲ میلیارد کاربر
۶. وی چت - ۱.۴ میلیارد کاربر
۷. فیسبوک مسنجر - ۱ میلیارد کاربر
۸. تلگرام - ۱ میلیارد کاربر
۹. اسنپچت - ۹۰۰ میلیون کاربر
۱۰. ردیت - ۸۵۰ میلیون کاربر
۱۱. دویین - ۷۵۵ میلیون کاربر
۱۲. ایکس (قبلاً توییتر) - ۶۵۰ میلیون کاربر
۱۳. پینترست - ۵۷۸ میلیون کاربر
۱۴. تردز - ۴۰۰ میلیون کاربر
۱۵. لینکدین - ۳۱۰ میلیون کاربر
رشد رسانههای اجتماعی
در حالی که فیسبوک در تمام گروههای سنی از محبوبیت گستردهای برخوردار است، اینستاگرام به ویژه در بین جوانان و نسل هزاره محبوبیت پیدا کرده است. در همین حال، واتساپ به پرکاربردترین برنامه پیامرسان جهان تبدیل شده است که برای ارتباطات در کشورهایی مانند برزیل و هند ضروری است. علاوه بر سه شرکت بزرگ، متا همچنین مالک مسنجر (۱ میلیارد کاربر)، یکی دیگر از برنامههای پیامرسان محبوب ادغامشده با فیسبوک، و همچنین Threads (۴۰۰ میلیون کاربر)، یک برنامه شبیه اینستاگرام است که برای رقابت با X و پایگاه کاربری تقریباً ۶۵۰ میلیونی آن طراحی شده است.
گسترش نفوذ چین در رسانههای اجتماعی
در حالی که اکثر سکوهای پیشرو رسانههای اجتماعی جهان از نظر تاریخی آمریکایی بودهاند، شرکتهای چینی در سالهای اخیر به سرعت نفوذ خود را گسترش دادهاند. در خود چین، وی چت شرکت تنسنت (با ۱.۴ میلیارد کاربر) به پلتفرم دیجیتال غالب این کشور تبدیل شده است و فراتر از پیامرسانی، پرداخت، خرید و بازی را نیز شامل میشود.
بایتدنس، شرکتی است که چشمانداز رسانههای اجتماعی جهانی را تغییر داده است. آنها دویین (با ۷۵۵ میلیون کاربر) را برای بازار چین و همتای جهانی آن، تیکتاک (با ۲ میلیارد کاربر) را ایجاد کردند که به یکی از سریعترین سکوهای رسانه اجتماعی در حال رشد در جهان تبدیل شده است. محبوبیت گسترده تیک تاک، به ویژه در میان کاربران جوان، منجر به بررسیهای نظارتی و محدودیتهایی در کشورهایی مانند هند و ایالات متحده شده است. پس از افزایش محدودیتهای ایالات متحده بر تیک تاک، بایت دنس در سال ۲۰۲۵ با شرکتهای آمریکایی برای سرمایهگذاری مشترک موافقت کرد.
هنگامی که رسانههای اجتماعی برای اولین بار در اوایل دهه ۲۰۰۰ ظهور کردند، برای این طراحی شده بودند که جوانان را قادر به برقراری ارتباط کنند. به عنوان مثال، فیسبوک قصد داشت کل تجربه دانشگاه را به صورت آنلاین منتقل کند. با این حال، رسانههای اجتماعی از آن زمان تاکنون بسیار فراتر از هدف اولیه خود گسترش یافتهاند.
یوتیوب (۲.۵ میلیارد کاربر) بزرگترین وبسایت اشتراکگذاری ویدیو در جهان است، در حالی که ردیت (۸۵۰ میلیون کاربر) به یک انجمن آنلاین عظیم تبدیل شده است که افراد را پیرامون علایق مشترک گرد هم میآورد.
در نهایت، لینکدین (۳۱۰ میلیون کاربر) وجود دارد که مایکروسافت در سال ۲۰۱۶ با بیش از ۲۶ میلیارد دلار آن را خریداری کرد. امروزه، این یک مرکز مرکزی برای متخصصان شاغل در بخشهای مختلف برای شبکهسازی، ایجاد روابط و جستوجو یا تبلیغ مشاغل است.
منبع: الیوم السابع