باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پرواز همای: اجازه نمی‌دهم با من مثل استاد علیرضا افتخاری رفتار کنند + فیلم

بخشی از صحبت‌های پرواز همای در خصوص گوشه‌نشینی علیرضا افتخاری را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرواز همای خواننده مطرح کشور گفت: وطن فروشان علیرضا افتخاری را خانه‌نشین کردند؛ اما من خار چشمشان می‌شوم.

 

 

مطالب مرتبط
پرواز همای: اجازه نمی‌دهم با من مثل استاد علیرضا افتخاری رفتار کنند + فیلم
young journalists club

روایتی از بازداشت مزدورانی که ستون پنجم دشمن شدند + فیلم

پرواز همای: اجازه نمی‌دهم با من مثل استاد علیرضا افتخاری رفتار کنند + فیلم
young journalists club

اعدام، فرجام خیانت به وطن + فیلم

پرواز همای: اجازه نمی‌دهم با من مثل استاد علیرضا افتخاری رفتار کنند + فیلم
young journalists club

اشکان خطیبی روح خود را به شیطان فروخته است + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کمپ ایران، بهترین جام جهانی شد + فیلم
۱۴۴۵

کمپ ایران، بهترین جام جهانی شد + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
چرایی تبدیل شدن ایران به قطب چهارم جهان از زبان اندیشمند برجسته آمریکایی + فیلم
۱۰۶۶

چرایی تبدیل شدن ایران به قطب چهارم جهان از زبان اندیشمند برجسته آمریکایی + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
کدام مواضع آمریکا مورد هدف حملات ایران قرار گرفت؟ + فیلم
۸۸۸

کدام مواضع آمریکا مورد هدف حملات ایران قرار گرفت؟ + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تحلیلگر اسرائیلی از خستگی اشغالگران و تکرار زندگی در پناهگاه‌ها می‌گوید! + فیلم
۷۶۴

تحلیلگر اسرائیلی از خستگی اشغالگران و تکرار زندگی در پناهگاه‌ها می‌گوید! + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
شناسایی دره فسیلی ۱۵۰ میلیون ساله در پیرچوپان آذرشهر + فیلم
۷۵۱

شناسایی دره فسیلی ۱۵۰ میلیون ساله در پیرچوپان آذرشهر + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha