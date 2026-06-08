\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u0647\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0637\u0631\u062d \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u0648\u0637\u0646 \u0641\u0631\u0648\u0634\u0627\u0646 \u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f\u061b \u0627\u0645\u0627 \u0645\u0646 \u062e\u0627\u0631 \u0686\u0634\u0645\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u0645.\n\u00a0\n\n\u00a0