دادستان کردستان از بازداشت نامادری دو دختر سنندجی خبر داد و گفت: رسیدگی قاطع به پرونده ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان ازداشت نامادری دو دختر سنندجی خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با دستور دادستانی و در راستای حمایت از حقوق کودکان آزاردیده و پیگیری ابعاد مختلف پرونده انجام شده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت جسمی و درمانی این دو کودک افزود: بر اساس استعلام‌ها و پیگیری‌های مستمر دادستانی، حال عمومی هر دو دختر رو به بهبود است و روند درمانی آنان به شکل مطلوب در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان با قدردانی از تلاش‌های کادر درمان و جامعه پزشکی در رسیدگی به وضعیت این دو کودک، تصریح کرد: پرونده کودک‌آزاری با دقت، حساسیت و قاطعیت در دستگاه قضایی در حال بررسی است و تمامی ابعاد آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: مطابق قانون، با هر فردی که در این پرونده مرتکب تخلف یا جرم شده باشد، برخورد قانونی و بازدارنده صورت می‌گیرد و دستگاه قضایی در مسیر احقاق حقوق عامه و حمایت از کودکان هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

جباری همچنین خاطرنشان کرد که برخورد قاطع با موارد کودک‌آزاری، بخشی از وظایف ذاتی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق شهروندان و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.

 پیش از این نیز پدر این دو دختر با دستور مقام قضایی بازداشت شده و صلاحیت وی برای سرپرستی فرزندانش سلب شده بود.

منبع: تسنیم

برچسب ها: کودک آزاری ، ضرب و جرح
خبرهای مرتبط
آزار و اذیت کودک ۹ ساله توسط نامادری در سنندج
انتقال دومین قربانی کودک آزاری به بهزیستی مهاباد
اسکن تصاویر شما توسط اپل به بهانه جلوگیری از کودک آزاری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اون قاضی که سه بار درخواست حضانت مادرو نادیده گرفته بود بازداشت کنین. طرف حتی زحمت نداده بخودش تحقیقات محلی بکنه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
باباها لطفا نامادری بالای سر بچه هاتون نیارید .هم مشکل برای خودتان درست میشه هم برای بچه ها
۱
۱۲
پاسخ دادن
رنگ سرخ رونق برشاخه‌های کردستان؛ پیش‌بینی برداشت ۳۳ هزار تن گیلاس و آلبالو
صلح و سازش در پرونده اختلاف ملکی از تشکیل پرونده حقوقی برای ۲۰ خانوار در کامیاران
کردستان؛ سومین تولیدکننده نخود کشور در مسیر توسعه کشت پاییزه
لزوم رعایت همزمان حقوق مردم و فعالیت معادن سرنجیانه
آخرین اخبار
کردستان؛ سومین تولیدکننده نخود کشور در مسیر توسعه کشت پاییزه
لزوم رعایت همزمان حقوق مردم و فعالیت معادن سرنجیانه
رنگ سرخ رونق برشاخه‌های کردستان؛ پیش‌بینی برداشت ۳۳ هزار تن گیلاس و آلبالو
صلح و سازش در پرونده اختلاف ملکی از تشکیل پرونده حقوقی برای ۲۰ خانوار در کامیاران