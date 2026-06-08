دادستان کردستان از بازداشت نامادری دو دختر سنندجی خبر داد و گفت: رسیدگی قاطع به پرونده ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان ازداشت نامادری دو دختر سنندجی خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با دستور دادستانی و در راستای حمایت از حقوق کودکان آزاردیده و پیگیری ابعاد مختلف پرونده انجام شده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت جسمی و درمانی این دو کودک افزود: بر اساس استعلام‌ها و پیگیری‌های مستمر دادستانی، حال عمومی هر دو دختر رو به بهبود است و روند درمانی آنان به شکل مطلوب در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان با قدردانی از تلاش‌های کادر درمان و جامعه پزشکی در رسیدگی به وضعیت این دو کودک، تصریح کرد: پرونده کودک‌آزاری با دقت، حساسیت و قاطعیت در دستگاه قضایی در حال بررسی است و تمامی ابعاد آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: مطابق قانون، با هر فردی که در این پرونده مرتکب تخلف یا جرم شده باشد، برخورد قانونی و بازدارنده صورت می‌گیرد و دستگاه قضایی در مسیر احقاق حقوق عامه و حمایت از کودکان هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

جباری همچنین خاطرنشان کرد که برخورد قاطع با موارد کودک‌آزاری، بخشی از وظایف ذاتی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق شهروندان و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.

پیش از این نیز پدر این دو دختر با دستور مقام قضایی بازداشت شده و صلاحیت وی برای سرپرستی فرزندانش سلب شده بود.

منبع: تسنیم