باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در دهمین نشست سهجانبه وزرای امور خارجه ترکیه، آذربایجان و گرجستان در استانبول، با تأکید بر ضرورت پایان یافتن تنشها و درگیری میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد که آنکارا به رایزنیها و تلاشهای دیپلماتیک خود در این زمینه ادامه خواهد داد.
فیدان امروز (دوشنبه) اظهار داشت: «ضروری است به جنگ و تنش میان ایران و آمریکا پایان داده شود.»
به گزارش شبکه خبری الجزیره، وزیر خارجه ترکیه همچنین تصریح کرد: «ما به مشورتها و رایزنیهای خود با ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه ادامه میدهیم و همچنان از مسیر دیپلماسی، گفتوگو و راهکارهای سیاسی برای دستیابی به صلح و کاهش تنشها حمایت میکنیم.»
وی ضمن تأکید بر اهمیت گفتوگوهای منطقهای، خواستار اتخاذ رویکردی مبتنی بر تعامل و دیپلماسی بهمنظور جلوگیری از تشدید بحران شد.
هاکان فیدان در ادامه اظهار داشت که درگیری در اوکراین «از نظر جغرافیایی در حال گسترش است.»
فیدان خاطرنشان کرد که «ما میبینیم سلاح و مهمات مورد استفاده طرفهای درگیر در کشورهای بالتیک ظاهر میشود. ما میبینیم در رومانی چه میگذرد» و هشدار داد که «عملاً هیچ محدودیتی برای اهداف یا زیرساختها باقی نمانده است.»
وزیر خارجه ترکیه همچنین نگرانی خود را در مورد دریانوردی دریای سیاه ابراز کرد. فیدان گفت: «بهترین پاسخ به این چالشها، راهحلی اساسی برای مشکل خواهد بود» و به همین دلیل ترکیه «اهمیت زیادی برای مذاکرات آتشبس قائل است.»
منبع: آناتولی