وزیر خارجه ترکیه با تأکید بر لزوم پایان یافتن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، اعلام کرد آنکارا به رایزنی‌های دیپلماتیک خود با ایران، آمریکا و کشور‌های منطقه ادامه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در دهمین نشست سه‌جانبه وزرای امور خارجه ترکیه، آذربایجان و گرجستان در استانبول، با تأکید بر ضرورت پایان یافتن تنش‌ها و درگیری میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد که آنکارا به رایزنی‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک خود در این زمینه ادامه خواهد داد.

فیدان امروز (دوشنبه) اظهار داشت: «ضروری است به جنگ و تنش میان ایران و آمریکا پایان داده شود.»

به گزارش شبکه خبری الجزیره، وزیر خارجه ترکیه همچنین تصریح کرد: «ما به مشورت‌ها و رایزنی‌های خود با ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های منطقه ادامه می‌دهیم و همچنان از مسیر دیپلماسی، گفت‌و‌گو و راهکار‌های سیاسی برای دستیابی به صلح و کاهش تنش‌ها حمایت می‌کنیم.»

وی ضمن تأکید بر اهمیت گفت‌و‌گو‌های منطقه‌ای، خواستار اتخاذ رویکردی مبتنی بر تعامل و دیپلماسی به‌منظور جلوگیری از تشدید بحران شد.

فیدان: جنگ اوکراین در حال گسترش به سایر مناطق است

هاکان فیدان در ادامه اظهار داشت که درگیری در اوکراین «از نظر جغرافیایی در حال گسترش است.»

فیدان خاطرنشان کرد که «ما می‌بینیم سلاح و مهمات مورد استفاده طرف‌های درگیر در کشور‌های بالتیک ظاهر می‌شود. ما می‌بینیم در رومانی چه می‌گذرد» و هشدار داد که «عملاً هیچ محدودیتی برای اهداف یا زیرساخت‌ها باقی نمانده است.»

وزیر خارجه ترکیه همچنین نگرانی خود را در مورد دریانوردی دریای سیاه ابراز کرد. فیدان گفت: «بهترین پاسخ به این چالش‌ها، راه‌حلی اساسی برای مشکل خواهد بود» و به همین دلیل ترکیه «اهمیت زیادی برای مذاکرات آتش‌بس قائل است.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: هاکان فیدان ، ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
عراق پس از توقف حملات ایران و اسرائیل، حریم هوایی خود را بازگشایی کرد
شریف: هدف نهایی میانجی‌گری ایران و آمریکا «در آستانه تحقق» است
دوحه و قاهره وارد میدان شدند؛ درخواست برای توقف تنش تهران و واشنگتن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
یکی به حرف ننه عروس گوش کنه آخه.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
سئوال بنده این است که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی کشورهای اروپایی جنایتکار از سال 2001 تاکنون در کشورهای عربی جنایتکار چه غلطی می کنند؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار و با کمک، حمایت و همکاری برخی کشورهای عربی جنایتکار دو بار در مذاکره به ایران تجاوز و حمایت کردند و هم مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند و باید در دادگاه کیفری بین‌المللی محاکمه و مجازات شوند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
کسی باور ندارد اسرائیل بدون هماهنگی آمریکا دست به جنایت بزند
در منطقه ما کسی باور ندارد عملی از سوی اسرائیل بدون هماهنگی قبلی با آمریکا سر بزند. این اتفاقات سوءظن‌ها را تشدید می‌کند و به وضعیت نابسامان فعالیت دیپلماتیک دامن می‌زند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
سئوال بنده این است که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در کشورهای عربی جنایتکار چه غلطی می کنند؟
۰
۰
پاسخ دادن
ادعای رویترز: قالیباف و ونس توافق را امضا خواهند کرد
معاون ترامپ: مزایای اقتصادی توافق پس از پایبندی ایران اعمال می‌شود
پاکستان و اتحادیه اروپا از «پیشرفت» مذاکرات ایران و آمریکا استقبال کردند
ترامپ به گروه هفت تاخت و مدعی پیروزی در جنگ ایران شد
هند کاردار آمریکا را احضار کرد
پاکستان: متن نهایی توافق ایران و آمریکا حاصل شده است
اسرائیل: توافق با ایران یک شکست استراتژیک مطلق برای ماست
ترامپ به نتانیاهو: زمان پایان جنگ رسیده است
آکسیوس: تفاهم‌نامه ایران و آمریکا شامل آتش‌بس ۶۰ روزه و توقف حملات در لبنان است
ادعای ترامپ: روایت رسانه‌های ایرانی از توافق صلح واقعیت ندارد
آخرین اخبار
اعتراف فرمانده اسرائیلی به ویرانی‌های گسترده حملات موشکی ایران
پیشنهاد سوئیس برای میزبانی مراسم امضای تفاهم‌نامه احتمالی
مقام آمریکایی احتمال امضای تفاهم‌نامه آتش‌بس را حدود ۸۰ درصد اعلام کرد
ترامپ به نتانیاهو: زمان پایان جنگ رسیده است
ترامپ: اظهارات وزیر خارجه ایران درباره توافق صلح بسیار مثبت بود
تجهیز ارتش روسیه به ۲۰ هزار پهپاد انتحاری جدید
پاکستان: متن نهایی توافق ایران و آمریکا حاصل شده است
معاون ترامپ: مزایای اقتصادی توافق پس از پایبندی ایران اعمال می‌شود
اسرائیل: توافق با ایران یک شکست استراتژیک مطلق برای ماست
آکسیوس: تفاهم‌نامه ایران و آمریکا شامل آتش‌بس ۶۰ روزه و توقف حملات در لبنان است
ادعای ترامپ: روایت رسانه‌های ایرانی از توافق صلح واقعیت ندارد
ادعای رویترز: قالیباف و ونس توافق را امضا خواهند کرد
اعتراف وزیر صهیونیست: در برابر ایران، لبنان و حماس پیروز نشدیم
حزب‌الله: به ایران برای پیگیری پرونده لبنان اعتماد داریم
تمجید سید عمار الحکیم از ایستادگی ملت ایران
هند کاردار آمریکا را احضار کرد
پاکستان و اتحادیه اروپا از «پیشرفت» مذاکرات ایران و آمریکا استقبال کردند
ترامپ به گروه هفت تاخت و مدعی پیروزی در جنگ ایران شد
آکسفام: آمار کشته‌های فلسطینی در کرانه باختری از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ از مجموع ۱۷ سال قبل پیشی گرفت
فرودگاه هامبورگ به دلیل «وضعیت امنیتی» تخلیه شد
اوکراین در نشست رامشتاین درخواست ۲۰ میلیارد دلار بودجه نظامی اضافی می‌کند
قیمت نفت با ادعای ترامپ درباره تأیید توافق توسط ایران، بیش از ۴ درصد سقوط کرد
چین از بازداشت شهروند آمریکایی مظنون به جاسوسی خبر داد
فرمانده ارشد ناتو: روسیه به دنبال درگیری نیست
بانک جهانی: قیمت‌های بالای انرژی، درآمد صادرات کشور‌های صادرکننده انرژی را افزایش می‌دهد
نیویورک تایمز: آمریکا هواپیما‌ها و کشتی‌های جنگی خود در ناتو را کاهش می‌دهد
آیا توافق صلح با ایران این آخر هفته امضا می‌شود؟ فاصله میان خوش‌بینی ترامپ و خطوط قرمز تهران
رئیس‌جمهور پیشین کره جنوبی، به ۳۰ سال زندان محکوم شد
سناتور دموکرات: تا پایان جنگ با ایران، به لایحه بودجه دفاعی رأی «نه» می‌دهم
روسیه: دوران سلطه غرب به پایان رسیده است