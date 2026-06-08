باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از پرداخت ۳۸۰ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش ۷۳ هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر داد و گفت: از ابتدای سال مالی جدید تاکنون نیز ۱۱ هزار فقره وام به ارزش ۱.۴ همت به متقاضیان پرداخت شده است.
طاهرخانی با اشاره به عملکرد دولت در حوزه حمایت از مستأجران اظهار کرد: سال گذشته حدود ۳۸۰ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن در سراسر کشور پرداخت شد که ارزش آن به ۷۳ هزار میلیارد تومان (۷۳ همت) رسید.
وی افزود: امسال نیز پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از ۱۸ اردیبهشتماه و همزمان با آغاز سال مالی جدید بانکها آغاز شده است. در این دوره با افزایش سقف تسهیلات و همچنین افزایش سهمیه ابلاغی به بانکها، امکان پرداخت وام به متقاضیان بیش از گذشته فراهم شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: تاکنون و در مدت حدود یک ماه از آغاز اجرای این برنامه، ۱۱ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش ۱.۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
طاهرخانی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۴ هزار متقاضی در سامانه ثبتنام کردهاند، گفت: انتظار ما این است که شبکه بانکی روند پرداخت تسهیلات را با سرعت بیشتری دنبال کند تا متقاضیان واجد شرایط در زمان مناسب از این حمایت بهرهمند شوند.
وی درباره کاهش تعداد ثبتنامکنندگان در طرح تسهیلات ودیعه مسکن نسبت به سالهای گذشته نیز اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد تعداد متقاضیان واجد شرایط است. در سالهای اخیر سامانههای ارزیابی و پالایش اطلاعات متقاضیان بهبود یافته و افرادی که از ابتدا میدانند شرایط دریافت تسهیلات را ندارند، از جمله مالکان واحدهای مسکونی، کمتر برای ثبتنام مراجعه میکنند؛ موضوعی که به کاهش آمار ثبتنامهای غیرواقعی منجر شده است.