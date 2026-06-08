اندروید امکان تشخیص جعل هویت در حین تماس را فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت گوگل شروع به ارائه یک ویژگی امنیتی جدید برای اندروید کرده است که هدف آن محافظت از کاربران در برابر یکی از سریع‌ترین اشکال کلاهبرداری دیجیتال است: جعل هویت با استفاده از هوش مصنوعی. این ویژگی که "تشخیص تماس جعلی" نام دارد، به کاربران این امکان را می‌دهد تا تأیید کنند که آیا تماس واقعاً از دستگاه مخاطب است یا تلاشی برای جعل هویت یک شماره مورد اعتماد است و در صورت بروز سوءظن، هشداری را به کاربر نشان می‌دهد.

راه‌اندازی این ویژگی در زمانی صورت می‌گیرد که کلاهبرداران به طور فزاینده‌ای از تکنیک‌های شبیه‌سازی صوتی مبتنی بر هوش مصنوعی و جعل شناسه تماس‌گیرنده برای جعل هویت اعضای خانواده، دوستان، کارفرمایان یا مؤسسات مالی استفاده می‌کنند تا کلاهبرداری‌های دیجیتال قانع‌کننده‌تری انجام دهند.

ویژگی تشخیص تماس جعلی

ویژگی تشخیص تماس جعلی از طریق برنامه Google Phone کار می‌کند. هنگامی که تماس برقرار می‌شود، دستگاه اندروید تماس‌گیرنده یک سیگنال تأیید خاموش به تلفن گیرنده ارسال می‌کند. این نوعی «دست دادن دیجیتال» است که تأیید می‌کند تماس واقعاً از دستگاه مخاطب است و شماره جعلی نیست.

اگر فرآیند تأیید با شکست مواجه شود، اندروید هشداری را به کاربر نشان می‌دهد و می‌گوید که نام تماس‌گیرنده ممکن است فرد نشان داده شده نباشد، با این گزینه که فوراً تماس را پایان دهد. هدف این فناوری مبارزه با تکنیک‌های پیچیده مورد استفاده کلاهبرداران است که شبیه‌سازی صدا را با جعل شماره تلفن ترکیب می‌کنند تا تماس‌های جعلی را مشروع جلوه دهند.

گوگل توضیح داد که این ویژگی برای اطمینان از تأیید تماس ایمن، به فناوری خدمات ارتباطی غنی (RCS) رمزگذاری شده سرتاسری متکی است. این سیستم فقط در صورتی کار می‌کند که هم تماس‌گیرنده و هم گیرنده از برنامه تلفن گوگل، برنامه مخاطبین و برنامه پیام‌ها با RCS فعال استفاده کنند. این شرکت این سیستم را مطابق با استاندارد‌های باز توسعه داده است و به سایر برنامه‌ها یا تولیدکنندگان تلفن اجازه می‌دهد در آینده آن را اتخاذ کنند.

گوگل این ویژگی را در سطح جهانی در این ماه برای دستگاه‌هایی که اندروید ۱۲ یا بالاتر دارند، عرضه خواهد کرد و گوشی‌های پیکسل ابتدا به‌روزرسانی را دریافت می‌کنند و سپس سایر دستگاه‌های سازگار بعداً آن را دریافت خواهند کرد.

این اقدام بخشی از تلاش‌های مداوم گوگل برای مبارزه با کلاهبرداری دیجیتال است، در کنار ویژگی‌های قبلی مانند تماس‌های مالی تأیید شده که کاربران را از تلاش‌های جعل هویت بانک‌ها و مؤسسات مالی مطلع می‌کند.

منبع: الیوم السابع