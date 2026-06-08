باشگاه خبرنگاران جوان؛ بیانیه که امروز (دوشنبه) در خبرگزاری آسیا پلاس منتشر شد، آمده است شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوریهای نوین تاجیکستان و سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در حاشیه چهارمین نشست وزیران صنعت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر «چولپونآتای»(Cholpon-Ata) قرقیزستان دیدار و درباره توسعه همکاریهای صنعتی و سرمایهگذاری مشترک گفتوگو کردند.
طرفین در این نشست، چشمانداز اجرای پروژههای مشترک در حوزههای نساجی، صنایع معدنی و فلزی، فرآوری مواد معدنی، تولید ماشینآلات کشاورزی، داروسازی، زیستفناوری، مصالح ساختمانی، صنایع شیمیایی و فرآوری زغالسنگ را بررسی کردند.
همچنین در این دیدار تاکید شد که روابط صنعتی تهران و دوشنبه از سطح مبادلات تجاری سنتی فراتر رفته و به سمت همکاریهای تولیدی و ادغام فناوری در حال حرکت است.
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده، اجرای برنامه همکاریهای صنعتی دو کشور برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ (۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶) و ایجاد خوشههای نساجی بر پایه پنبه تاجیکستان و فناوریهای روز ایران بود. مقامهای دو کشور معتقدند این طرح میتواند به افزایش فرآوری داخلی مواد اولیه و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر کمک کند.
وزیران صنعت ایران و تاجیکستان همچنین درباره توسعه زیرساختهای لجستیکی مورد نیاز برای همکاریهای صنعتی، بهرهگیری از فناوریهای دیجیتال و استفاده از راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در مدیریت واحدهای صنعتی تبادل نظر کردند.
دو طرف در پایان این دیدار بر عزم خود برای تقویت شراکت صنعتی، تسهیل سرمایهگذاریهای مشترک و گسترش همکاریها در حوزههای صنعت، معدن، داروسازی و نساجی تاکید کردند.