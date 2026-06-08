وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه بیش از ۱۰۰ مقام نیکاراگوئه را که به ادعای واشنگتن «به اجرای دیکتاتوری» ادامه می‌دهند، تحریم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه بیش از ۱۰۰ مقام نیکاراگوئه را که «به اجرای دیکتاتوری» کشور ادامه می‌دهند، تحریم کرد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، این اقدام را اعلام کرد.

روبیو در پستی در ایکس مدعی شد: «حکومت موریو-اورتگا دشمن بشریت است.» وی افزود که «دولت [دونالد]ترامپ جنایات آنها از جمله نقش منحصر‌به‌فرد او در مرگ بروکلین ریورا، رهبر مخالفان سیاسی را نادیده نخواهد گرفت.»

ماه گذشته، ریورا، رهبر جنبش بومی یااتاما نیکاراگوئه، بر اثر «تخریب فیزیکی و عصبی» مرتبط با عفونت کووید-۱۹ در زندان درگذشت. رسانه‌های مخالف گزارش دادند که مقامات ۱۵ ساعت طول کشید تا مرگ را تأیید کنند و از تحویل پیکر ریورا به خانواده خودداری کردند. ریورا ۷۳ سال داشت.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: نیکاراگوئه ، تحریم آمریکا
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