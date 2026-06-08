کینگ همراه با گروهی از حامیانش در جریان راهپیمایی مشهور «مارچ به سوی واشنگتن» در سال ۱۹۶۳.
مارتین لوتر کینگ جونیور در خانوادهای مذهبی به دنیا آمد که در آن والدینش با نژادپرستی مبارزه میکردند و آن را توهینی به اراده خداوند میدانستند. مارتین این میراث خانوادگی را ادامه داد و زمانی که در سال ۱۹۴۴ در سن ۱۵ سالگی وارد کالج مورهاوس شد، در فعالیتهای اجتماعی و مدنی مشارکت یافت. حتی پیش از آنکه فارغالتحصیل شود، به مقام روحانی منصوب شد و در طول زندگیاش، ایمان و فعالیتهای مدنی او همواره بههم پیوسته باقی ماند.
او پس از مطالعه نوشتههای هنری دیوید ثورو و آثار مهاتما گاندی، به کارآمدی اعتراضات بدون خشونت علاقهمند شد. او ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد و به عنوان کشیش در آلاباما فعالیت میکرد. کینگ همزمان با تشدید تنشهای نژادی در جنوب ایالات متحده، به انجمن ملی پیشرفت رنگینپوستان (NAACP) پیوست و به عضویت کمیته اجرایی آن درآمد.
مارتین لوتر کینگ جونیور در سال ۱۹۶۴.
در این دوره، کینگ از سوی مخالفانش مورد آزار و اذیت فیزیکی و کلامی قرار گرفت، خانهاش بمبگذاری شد و بیش از ۲۰ بار بازداشت گردید. پس از یکی از همین بازداشتها بود که او در زندان بیرمنگام به سر برد. چند روز پیش از آن، «بول» کانر، کمیسر بدنام پلیس و طرفدار جداسازی نژادی، از دادگاه ایالت آلاباما حکمی گرفت که هرگونه تظاهرات در بیرمنگام را ممنوع میکرد. کینگ آشکارا تصمیم گرفت این حکم را نادیده بگیرد و گروهی حدوداً هزار نفره از حامیانش را برای اعتراض به جداسازی نژادی جاری در شهر، به منطقه تجاری بیرمنگام رهبری کرد. او و یکی از دستیارانش، رالف اَبِرنَثی، بازداشت شدند و حدود یک هفته در زندان ماندند تا اینکه با قرار وثیقه آزاد شدند.
بازسازی سلول کینگ در بیرمنگام در موزه ملی حقوق مدنی.
در روزی که کینگ بازداشت شد، گروهی از همکاران روحانی او یک نامه سرگشاده منتشر کردند و در آن اقدامات و روشهای کینگ را مورد انتقاد قرار دادند. هرچند این روحانیان میانهرو بودند، اما همگی سفیدپوست بودند. آنها خواستار پیگیری مطالبات از طریق دادگاهها شدند و نه «اعتراض در خیابانها». با اینکه تاکتیکهای کینگ بدون خشونت بود، این گروه آنها را برهمزننده نظم و عامل مستقیم ناآرامی در جامعه بیرمنگام میدانست. در آن نامه، اعتراضات تحت رهبری کینگ «غیرعاقلانه و نابهنگام» توصیف شده بود. کینگ پس از خواندن این نامه (و با داشتن وقت فراوان در سلولش)، در ۱۶ آوریل ۱۹۶۳ [۲۷ فروردین ۱۳۴۲] پاسخی نوشت که به صورت یک نامه سرگشاده دیگر با عنوان «نامهای از زندان بیرمنگام» منتشر شد.
امضای مارتین لوتر کینگ جونیور.
نامه چندصفحهای نوشتهشده توسط کینگ، به نگرانیهایی پاسخ میداد که رهبران مذهبی محلی در نامه خود مطرح کرده بودند. او مجبور شد پاسخ خود را روی تکههای کاغذ باطله، دستمال توالت و روزنامه بنویسد و آن را به صورت تکهتکه از طریق یکی از دستیارانش از زندان خارج کند. سپس نامه تایپ و توزیع شد. این متن با عنوان «همکاران روحانی عزیز من» خطاب قرار گرفته بود و برای هفت نفر از هشت نفری که نامه انتقادی را امضا کرده بودند ارسال شد. علاوه بر این، کنفرانس رهبری مسیحی جنوب آن را برای بسیاری از دیگر روحانیان در سراسر ایالت آلاباما فرستاد و در سالهای بعد نیز چندین بار به صورت کامل یا گزیده منتشر شد.
در این نامه، کینگ مستقیماً به چندین نگرانی مطرحشده توسط آن هشت روحانی پاسخ میدهد. مهمتر از همه، او بر این موضع پافشاری میکند که مبارزه موجود نیازمند اقدام مستقیم و بدون خشونت است، نه میانهروی. در بخشی از نامه، کینگ با بررسی مفهوم «صبر کردن» این موضوع را برجسته میکند. او استدلال میکند که برای آمریکاییهای سیاهپوست، واژه «صبر کنید» تقریباً همیشه به معنای «هرگز» بوده است و شهروندان سیاهپوست بیش از ۳۴۰ سال در انتظار استفاده از حقوق قانونی و قانون اساسی خود بودهاند.
نقاشی بدون تاریخ از کینگ.
کینگ از حضور خود در بیرمنگام دفاع کرد، زیرا در نامه اصلی به «بیگانگان» یا «افراد خارجی» اشاره شده بود که موجب ایجاد مشکل در جامعه شدهاند. او درباره نقش خود در کنفرانس رهبری مسیحی جنوب و فعالیتهای این گروه توضیح داد؛ ازجمله حمایت از سازمانهای محلی در سراسر جنوب آمریکا، ازجمله جنبش مسیحی حقوق بشر آلاباما در بیرمنگام.
دین یکی از موضوعات کلیدی در نوشتههای کینگ بود و «نامه» نیز از این قاعده مستثنا نبود. در این متن، چندین بار با ارجاع به تمثیلها و شخصیتهای کتاب مقدس، مبارزات معاصر با آنها مقایسه میشود و هم از کتاب مقدس عبری و هم از عهد جدید نقل قول میآورد. این مقایسهها بهویژه با توجه به مخاطبان نامه اهمیت داشت. کینگ از این روحانیان میخواهد به سنتهای دینیای که به آنها افتخار میکنند پایبند باشند و براساس آنها عمل کنند. او بیان میکند که نهتنها سنت دینی، بلکه «میراث مقدس ملت ما و اراده ابدی خداوند» نیز درنهایت باعث پیروزی این جنبش خواهد شد.
نقلقولهایی از سخنرانیها و نوشتههای کینگ هنوز هم در دوران معاصر در ارتباط با حقوق مدنی، آزادی و جنبشهای مشابه استفاده میشود و همچنین برای یادآوری دورهای پرآشوب در تاریخ ایالات متحده به کار میرود. یکی از مشهورترین جملات او که همچنان به طور گسترده شناخته میشود، نخستین بار در «نامهای از زندان بیرمنگام» آمده است: «بیعدالتی در هر جا تهدیدی برای عدالت در همه جاست.» این جمله یکی از چند عبارتی است که بر بنای یادبود مارتین لوتر کینگ جونیور در واشنگتن دیسی حک شده و در اوت ۲۰۱۱ افتتاح شد.
مجسمهای در بیرمنگام که به افرادی تقدیم شده است که در دوران جنبش حقوق مدنی،
«نامهای از زندان بیرمنگام» نهتنها مستقیماً برای اعضای روحانیون ارسال شد، بلکه بهزودی منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت. دو روز پس از آزادی، کینگ نسخهای از سخنان خود را در کلیسای باپتیست خیابان شانزدهم در بیرمنگام ارائه کرد. این سخنرانی ضبط شده و اکنون در مؤسسه حقوق مدنی بیرمنگام نگهداری میشود. «نامه» ابتدا در یک نشریه کوئیکری منتشر شد و سپس در مجله «The Century» که کینگ از اعضای هیأت تحریریه آن بود، به چاپ رسید.
اعضای روحانی که نامه انتقادی اولیه را نوشته بودند، هرگز پاسخ رسمیای به «نامه» کینگ ندادند. با این حال، در سال ۲۰۱۱ گروهی از رهبران کلیساهای جنوبی از مجموعه «کلیساهای مسیحی متحد در آمریکا» (CCT) در بیرمنگام گرد هم آمدند و یک پاسخ یکصفحهای یادبودگونه به کینگ صادر کردند که در آن بر مضامین «به یادآوردن»، «توبه کردن» و «نو شدن» با الهام از اقدامات کینگ تأکید شده بود.
بنای یادبود مارتین لوتر کینگ جونیور در واشنگتن دیسی.