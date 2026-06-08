باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منشه امیر: زندگی در اسرائیل مختل شده است + فیلم

بخشی از صحبت‌های منشه امیر در خصوص وضعیت اضطراری دیشب اسرائیل را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - منشه امیر، کارمند وزارت خارجه رژیم صهیونیستی گفت: زندگی در اسرائیل مختل شده است. از دیشب تا به الان چندین مرتبه به پناهگاه رفتیم؛ دیشب را در پناهگاه صبح کردیم.

 

مطالب مرتبط
منشه امیر: زندگی در اسرائیل مختل شده است + فیلم
young journalists club

قدردانی سپاه از مداحان و هنرمندان حاضر در کنار مردم

منشه امیر: زندگی در اسرائیل مختل شده است + فیلم
young journalists club

رژیم صهیونیستی مخالف جامعه‌ای است که به طور طبیعی می‌تواند قدرتمند شود + فیلم

منشه امیر: زندگی در اسرائیل مختل شده است + فیلم
young journalists club

روند افول رژیم صهیونی سرعت گرفته است + فیلم

منشه امیر: زندگی در اسرائیل مختل شده است + فیلم
young journalists club

 تحلیلگر الجزیره: ایران بی‌توجه به واکنش آمریکا پاسخ قاطعی به قمار اسرائیل در بیروت داد! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کمپ ایران، بهترین جام جهانی شد + فیلم
۱۴۴۵

کمپ ایران، بهترین جام جهانی شد + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
چرایی تبدیل شدن ایران به قطب چهارم جهان از زبان اندیشمند برجسته آمریکایی + فیلم
۱۰۶۶

چرایی تبدیل شدن ایران به قطب چهارم جهان از زبان اندیشمند برجسته آمریکایی + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
کدام مواضع آمریکا مورد هدف حملات ایران قرار گرفت؟ + فیلم
۸۸۸

کدام مواضع آمریکا مورد هدف حملات ایران قرار گرفت؟ + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تحلیلگر اسرائیلی از خستگی اشغالگران و تکرار زندگی در پناهگاه‌ها می‌گوید! + فیلم
۷۶۴

تحلیلگر اسرائیلی از خستگی اشغالگران و تکرار زندگی در پناهگاه‌ها می‌گوید! + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
شناسایی دره فسیلی ۱۵۰ میلیون ساله در پیرچوپان آذرشهر + فیلم
۷۵۱

شناسایی دره فسیلی ۱۵۰ میلیون ساله در پیرچوپان آذرشهر + فیلم

۲۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ایران من
۱۰:۳۳ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
برید بمیری عوضیهای کودک کش
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
تو چرا به کشور اصلیت خیانت کردی و شدی اشغالگر تو یک جنایت کار صهیون بی وطن هستی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۹ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
ای حرامزاده های صهیونی شما با دستور کی به غزه و لبنان و سوریه حمله می کنید
۰
۳
پاسخ دادن