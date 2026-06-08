منشه امیر: زندگی در اسرائیل مختل شده است + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0646\u0634\u0647 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0645\u0646\u062f \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0645\u062e\u062a\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u0632 \u062f\u06cc\u0634\u0628 \u062a\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0644\u0627\u0646 \u0686\u0646\u062f\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u062a\u0628\u0647 \u0628\u0647 \u067e\u0646\u0627\u0647\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0641\u062a\u06cc\u0645\u061b \u062f\u06cc\u0634\u0628 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u067e\u0646\u0627\u0647\u06af\u0627\u0647 \u0635\u0628\u062d \u06a9\u0631\u062f\u06cc\u0645.\n\u00a0\n