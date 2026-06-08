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کارشناس مسائل بین‌الملل: تنگه هرمز از روز گذشته به‌طور کامل بسته شد + فیلم

صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در مورد بسته شدن تنگه هرمز توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل گفت: از زمان آغاز حمله رژیم صهیونیستی، رفت‌وآمدها در تنگه هرمز بدون مشکل در جریان بود و بار دیگر ثابت شد که این آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که اقتصاد بین‌الملل را به گروگان گرفته‌اند. بنابراین، متهم کردن ملت ایران در این زمینه، ادعایی نادرست است.

او ادامه داد: در روزهای گذشته کشتی‌ها، شناورها، کانتینربرها و نفتکش‌های متعددی از تنگه هرمز عبور می‌کردند، اما از روز گذشته این تنگه به‌طور کامل بسته شد که این موضوع نیز نقطه‌ای از اقتدار جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

وی افزود: در موضوع «وحدت ساحات»؛ آنچه تاکنون از توانمندی ارتش ملی یمن و دیگر بخش‌های مقاومت مشاهده شده، تنها بخشی از ظرفیت موجود است و هنوز از بسیاری از توانمندی‌ها استفاده نشده است.

 

 

 

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
تا پیروزی کامل ایران و به زانو درآمدن آمریکا و رژیم صهیونیستی باید تنگه هرمز و باب المندب بسته باشد وگرنه این دو جرثومه فساد، دست از شرارت برنمی دارند.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
تا زمانی که محاصره برداشته نشود تنگه کامل بسته بماند
۰
۲
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