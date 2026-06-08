باشگاه خبرنگاران جوان - صدمین روزی است که ایرانیان برای عزای امام شهیدشان به خیابان می‌آیند؛ ایشان محاسبات دشمن را به هم ریختند و هنوز در خیابان حاضرند و پرچم ایران را بالا نگه‌داشته‌اند. صد روز گذشت از روزی که ایران اعلام کرد که تردد در تنگه هرمز تحت کنترل ایران انجام خواهد شد و دیگر اجازه عبور به کشتی‌های متخاصم داده نمی‌شود. درست ۱۰۰ روز گذشت از روزی که پایگاه‌های ایالات متحده، کشوری که نام ابرقدرتی جهان را یدک می‌کشید و ایضاً خود را صاحب بزرگ‌ترین ارتش دنیا می‌دانست، هدف سلاح‌های ایرانی قرار گرفت.

حالا بعد از این ۱۰۰ روز، تعداد قابل‌توجهی از این پایگاه‌ها غیرقابل استفاده شده‌اند. جهان بعد از این نبرد که حالا به صدروزگی‌اش رسید، دیگر مثل قبل نخواهد شد؛ همان طور که ایرانیان دیگر به پیش از ۹ اسفند باز نخواهند گشت و نخواهند گذاشت تنگه هرمز هم به آن ۹ اسفندماه بازگردد. حالا جهان نظمی جدید را تجربه می‌کند.

ایران حالا و بعد از این صد روز، در تمام سطوح و بخش‌ها نشان داد قدرتی است که می‌تواند مقاومت کند و اراده‌اش را تحمیل کند. در این نظم تازه، جهان قدرتی را شناخت که هم می‌تواند در میانه جنگ، شرایط اقتصادی را به گونه‌ای مدیریت کند که کمترین آسیب اقتصادی متوجه مردمش شود، هم همبستگی و انسجام اجتماعی را در سایه فتنه دشمن حفظ کند و هم‌زمان فشار‌های اقتصادی و نظامی گسترده‌ای را به دشمنانش در چند جبهه وارد کند. این دستاورد‌ها تنها در صد روز برای ایران حاصل شد و جهان در شوک مواجهه با قدرتی رفت که پیش از آن تنها به عنوان یک نظام سیاسی که برای آمریکا تهدید به شمار می‌رود، شناخته می‌شد. رسانه‌های بین‌المللی از جمله رسانه‌های آمریکایی در جریان شوک پس از این جنگ، نتوانستند بر مدار سانسور پیش بروند، بلکه صراحتاً در تحلیل‌ها و گزارش‌های خبری به قدرت، توانمندی و اهرم‌های فشاری که ایران در جنگ با آمریکا از آن رونمایی کرد، اشاره کردند.

از طرفی جامعه آمریکا نیز عصبانی است از آنکه آنان در جنگی که برای آنها نبود شکست خوردند و واکنشی منفی خود به اصل ورود ترامپ به جنگ را ابراز کردند و آن را شکستی بزرگ برای آمریکا خواندند. صد روز، پس از این جنگ، حالا جهان جور دیگری به ایران نگاه می‌کند. آنها پس از ۴۷ سال دوباره با ماهیت مقاومت ایرانیان مواجه شدند و این بار برخلاف تبلیغات ۴۷ ساله آمریکا مبنی بر تهدید بودن ایران، این نزاع بعد از حمله و تجاوز آمریکایی‌ها به خاک ایران و شهادت جوانان، کودکان و رهبرشان آغاز شد. از این منظر واکنش رسانه‌های بین‌المللی که همیشه به ایران با سوءظن نگاه می‌کردند، محل تأمل و توجه است و باید آن را در تاریخ ثبت کرد. به همین منظور «فرهیختگان» به مناسبت صد روزگی نبرد میهنی ایران، بخشی از واکنش رسانه‌های بین‌المللی به دستاورد‌های ایران در جنگ را مکتوب کرده است. در این گزارش گزیده‌ای از این روایت‌ها را می‌خوانید.

شکست ترامپ در جنگ با ایران

رسانه‌های آمریکایی معتقدند، ورود ترامپ به جنگ بزرگ‌ترین اشتباهی بود که رئیس‌جمهور آمریکا می‌توانست مرتکب شود. او نه‌تنها بدون استراتژی وارد این جنگ شد بلکه شکست سختی از قدرتی خورد که مدعی بود نیروی هوایی و دریایی آن را به طور کامل نابود کرده است. به همین منظور بود که رسانه‌های آمریکایی با لحنی عصبانی، تصمیم او برای ورود به جنگ را اشتباه دانستند و ترامپ را تحقیر کردند. در ادامه واکنش رسانه‌ها به اشتباه محاسباتی ترامپ در جنگ با ایران را از نظر می‌گذرانید.

فایننشال‌تایمز: راهبرد ونزوئلایی ترامپ در ایران، شکست خورده است

اندیشکده کوئینسی: ترامپ جنگ با ایران را در خانه باخته است

فارن پالیسی: هدف این بود که با حذف رهبر، نظام ایران سریع فروبپاشد، اما این پیش‌بینی محقق نشد، ایران همچنان می‌جنگد، استراتژی ایران این است که جنگ را طولانی کند

اکونومیست: دونالد ترامپ باید به‌زودی متوقف شود، درگیری نسنجیده او ممکن است به بی‌ثباتی تبدیل شود

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران در هفته اول برای آمریکا ۶ میلیارد دلار هزینه داشته، ۴ میلیارد دلار آن صرف مهمات رهگیری موشک شده است

اکونومیست: اگر الان از من بپرسید که بین آمریکا و حکومت ایران، کدام را به‌عنوان طرف پیروز انتخاب می‌کنم، می‌گویم حکومت ایران؛ فکر نمی‌کنم الان کسی قیام کند

سی‌ان‌ان: ترامپ نمی‌تواند صادقانه اعلام پیروزی کند، او در حل بحران تنگه هرمز، تغییر رژیم، مسئله هسته‌ای ایران و به راه انداختن آشوب اجتماعی در ایران ناکام مانده است

آتلانتیک: وقتی از ترامپ پرسیده می‌شود که در مرحله بعد (جنگ با ایران) چه اتفاقی می‌افتد، او فقط می‌تواند چندین پاسخ متناقض، گاهی اوقات در یک جمله ارائه دهد

نشریه آمریکایی هیل: معادله ساده‌ای که ترامپ برای ایران پیش‌بینی کرده بود اکنون به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های دوره ریاست‌جمهوری او تبدیل شده است

سی‌ان‌ان: دولت ترامپ تأثیر جنگ ایران بر تنگه هرمز را دست‌کم گرفت‌ام‌اس‌ان بی‌سی: ترامپ تازه دارد می‌فهمد که نمی‌توان هم‌زمان با ایران جنگید و قیمت انرژی را پایین نگه داشت

رویترز: تصمیم ترامپ برای ورود به جنگ را نمی‌توان با منافع امنیت ملی آمریکا توضیح داد

میدل ایست‌مانیتور: آمریکایی‌ها در جنگ ایران دچار این توهم شدند که ایران، عراق و لیبی است و با یک حکومت ضعیف روبه‌رو هستند

وبگاه دموکراسی نو: برخلاف انتظار‌ها، حمله آمریکا منجر به انسجام ایرانی‌ها در برابر تهاجم خارجی شده است

بلومبرگ: جنگ ترامپ با ایران منجر به ایجاد شکاف در جنبش حامیان او (جمهوری‌خواه‌ها) شده است

شبکه ان‌بی‌سی: ایران نشان داد زیر حملات هوایی آمریکا هم می‌تواند اقتصاد جهان را به لرزه درآورد، تصور اینکه حملات هوایی می‌توانند به‌سادگی دهه‌ها سرمایه‌گذاری ایران را از بین ببرند یک اشتباه محاسباتی بود

نشانه‌های افول آمریکا

رسانه‌های جهانی در تحلیل اخبار و اتفاقات به این موضوع اذعان دارند که آمریکا در طول چند دهه قدرت هژمونیکش، از حمله نظامی برای حفظ قدرت مسلط خود بر جهان استفاده کرده است. طراحی ترامپ نیز این بود که مشابه بوش پسر عمل کند. او می‌خواست با حمله به ایران، بعد از ونزوئلا، قدرت در حال افولش را حفظ کند، اما همین رسانه‌ها به‌روشنی اذعان دارند که اکنون آمریکا با سرعت بیشتری به سمت افول حرکت می‌کند. واکنش رسانه‌ها و اندیشکده‌ها به افول قدرت آمریکا بخشی از خط خبری آنها در طول جنگ و پس از آن بود.

اندیشکده نیولاینز: با گسترش دامنه جنگ ایران، حالا کشور‌های عرب حاشیه خلیج‌فارس صراحتاً نقش آمریکا در منطقه را زیر سؤال می‌برند

راشاتودی: نبرد ایران نشان داد قدرت نظامی برتر لزوماً به نتایج استراتژیک منجر نخواهد شد

مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی: جنگ ایران، اعتبار چتر دفاعی آمریکا را زیر سؤال برده است

لوموند: بیم آن می‌رود که تداوم وضعیت فعلی منجر به یک رکود اقتصادی بی‌سابقه در سطح جهان شود

فارن افرز: جنگ با ایران، منطقه را آن‌طور که آمریکا می‌خواهد بازآفرینی نخواهد کرد

میدل ایست‌آی: جنگ با ایران می‌تواند سقوط امپراتوری آمریکا را تسریع کند

راشاتودی: ایران محدودیت‌های قدرت آمریکا را به دنیا نشان می‌دهد

فایننشال‌تایمز: اقتصاد آمریکا توان آن را ندارد که از پس جنگ با ایران بربیاید

تلگراف: محبوبیت ایران نزد مسلمانان، ۵ برابر بیشتر از محبوبیت آمریکاست

سورپرایز تنگه هرمز

فایننشال‌تایمز معتقد است کارت هرمز تا مدت‌ها آنها را آزار خواهد داد. این رسانه‌ها به این واقعیت اشاره می‌کنند که کارت منحصر‌به‌فرد ایران که همان تنگه هرمز است آن را تبدیل به کابوس لجستیکی و عملیاتی برای آمریکا خواهد کرد. به تعبیر برخی از این رسانه‌ها، کنترل تنگه هرمز بسیاری از کشور‌ها را با بحران تأمین مواد اولیه مواجه کرده است و نهایتاً به این واقعیت اعتراف کردند که بستن تنگه هرمز، اهرمی نامتقارن به ایران داده است که تنها فناوری نمی‌تواند آن را خنثی کند.

وال‌استریت ژورنال: ایران با وجود بسته‌شدن تنگه هرمز برای بسیاری از کشور‌ها، صادرات نفت خود را افزایش داده است

نیویورک‌تایمز: کشتیرانی تجاری در خلیج‌فارس تقریباً متوقف شده و قیمت نفت به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده، ترامپ و مشاورانش واکنش ایران به جنگ را اشتباه محاسبه کرده بودند

واشنگتن‌پست: گرفتن کنترل تنگه هرمز توسط ایران در حال تبدیل‌شدن به عامل تعیین‌کننده جنگ است

فایننشال‌تایمز: هرمز مدت‌ها پس از پایان جنگ، ما را آزار خواهد داد

اکونومیک تایمز: این آبراه باریک (تنگه هرمز) به‌عنوان یک منطقه کشتار بالقوه دیده می‌شود

واشنگتن‌پست: ایران با چنگال آهنین خود بر تنگه هرمز، ترافیک حمل‌ونقل دریایی را به حداقل رسانده و باعث یک اختلال تاریخی در بازار نفت شده است

نیوزویک: بازگشایی تنگه هرمز به یک کابوس لجستیکی و عملیاتی تبدیل شده است

فارن پالیسی: نزدیکی ایران به تنگه هرمز که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند به تهران اهرمی نامتقارن می‌بخشد که فناوری به‌تنهایی قادر به خنثی‌سازی آن نیست

المانیتور: بستن تنگه هرمز توسط ایران هم‌زمان با آشفتگی بازار‌های انرژی، غرب را دچار دودستگی کرده است

قدرت نظامی ایران

پهپاد‌ها به مزیت ایران در جنگ تبدیل شده است. این تحلیل فارن افرز است از مبارزه منحصربه‌فردی که ایران با آمریکایی‌ها در پیش داشت. راهبرد ایران در این جنگ، تشدید افقی بود. ایران در چند جبهه می‌جنگید و هم‌زمان خسارت‌هایی را به آمریکا وارد می‌کرد. این تعبیر را فارن افرز در ادامه تحلیلش از دست برتر ایران در نبرد مطرح می‌کند. طراحی مبتکرانه ایران که از نگاه رسانه‌های جهانی دور نماند، برگی دیگر از تاب‌آوری نظامی و ابتکار عملیاتی ایران را به جهان نشان داد و به گفته مؤسسه اف‌پی‌آر‌آی در حال ایجاد یک فهم استراتژیک از توان نظامی ایران است. در ادامه واکنش رسانه‌های خارجی به قدرت نظامی ایران را از نظر می‌گذرانید.

نیویورک‌تایمز: نیرو‌های مسلح ایران نشان دادند به‌خوبی بلدند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند

بی‌بی‌سی: انتقام ایران، پدافند آمریکا را زیر سؤال برده است

فارن افرز: پهپاد‌ها به مزیت ایران در جنگ تبدیل شده‌اند

مؤسسه اف‌پی‌آر‌آی: ایران در حال ایجاد یک فهم استراتژیک است که در آن کمپین بمباران تاکتیکی ادامه می‌یابد، اما آمادگی آمریکا با هر مهمات پیشرفته شلیک شده، بی‌سروصدا از بین می‌رود

فارن افرز: ایران از راهبردی به نام تشدید افقی استفاده می‌کند، یعنی به‌جای تمرکز جنگ در یک میدان، آن را به کشور‌های مختلف، اقتصاد جهانی و سیاست داخلی کشور‌ها گسترش می‌دهد

میدل ایست‌مانیتور: راهبرد ایران در این جنگ، صلح از طریق مقاومت است

سی‌ان‌ان: نظام ایران به‌جای فروپاشی سریع، کنترل خود را تثبیت کرده و تهاجمی‌تر از آنچه مقام‌های آمریکایی انتظار داشتند واکنش نشان داده است

جنگ در ایران و جدایی از اروپا

شیب چالش‌های اروپا با ترامپ بعد از حمله به ایران به مراتب شدیدتر شد. اروپایی‌ها می‌دانستند تبعات همراهی‌نکردن با ترامپ در جنگ می‌تواند چالش‌های بزرگی برای آنها در زمینه‌های مختلف از جمله جبهه اوکراین ایجاد کند، اما میان تبعات جنگ با ایران و فاصله‌گذاری با ترامپ، دومی را انتخاب کردند.

گاردین: بزدلی رهبران اروپا و تسلیم محض آنها در برابر واشینگتن، هویت قاره را تهی کرده و اروپا را به مهره‌ای بی‌اراده و فاقد حاکمیت در صحنه جهانی تبدیل کرده است

شورای روابط خارجی اروپا: همراهی با جنگ ترامپ یک «جنون استراتژیک» است که در آن امنیت و اقتصاد اروپا فدای تلاش بیهوده برای راضی نگه‌داشتن «بابا ترامپ» شده است

دونالد ترامپ: ناتو یک ببر کاغذی و خیابانی یک‌طرفه است؛ ما صد‌ها میلیارد دلار خرج حفاظت از شما می‌کنیم، اما شما در زمان نیاز هیچ غلطی برای ما نمی‌کنید

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا: ما به حل منازعات با بمب و شکستن قوانین بین‌المللی «نه» می‌گوییم؛ این جنگ یک اشتباه فاحش و بازی «رولت روسی» با ثبات جهانی است

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: این جنگ اروپا نیست و هیچ اشتهایی در این قاره برای پیوستن به ائتلاف‌های نظامی و ماجراجویی‌های واشنگتن وجود ندارد

دونالد ترامپ خطاب به اروپا: بروید نفت خودتان را تأمین کنید! اگر جرئت دارید خودتان به تنگه هرمز بروید و آن را پس بگیرید؛ آمریکا دیگر برای کمک به شما آنجا نخواهد بود

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا: اروپایی‌ها نمک‌نشناس هستند و دیگر وقت آن رسیده که یاد بگیرند چگونه به‌تنهایی و بدون تکیه بر ما بجنگند

مؤسسه کارنگی: واشنگتن از خط قرمز‌ها عبور کرده است؛ اروپا باید یاد بگیرد بدون افتادن در دام قلدری‌های آمریکا، مسیر مستقل و قاطع خودش را برود

فایننشال‌تایمز: برخی کشور‌های اروپایی با نادیده‌گرفتن هشدار‌های آمریکا، مخفیانه مذاکره با ایران را آغاز کرده‌اند تا با دورزدن واشنگتن، امنیت تانکر‌هایشان را تأمین کنند

همه نگاه‌ها به میناب

ماشین جنگی آمریکا تمام تلاش خود را کرد تا جنایت میناب را پشت «تحقیقات برای علت‌یابی» پنهان کند، اما وسعت اتفاق به حدی بود که حتی رسانه‌های آمریکایی هم به این موضوع واکنش نشان دادند و از همان ساعات نخستین جنگ، این جنایت تبدیل به پاشنه آشیل آمریکا در رسانه‌های جهان شد.

دیده‌بان حقوق بشر: آمریکا و اسرائیل مسئولیت حمله به مدرسه میناب را بر عهده بگیرند

گزارش اول سی‌ان‌ان: مسئولیت حمله مرگبار به مدرسه میناب با آمریکا است

گزارش دوم سی‌ان‌ان: آسیب جدی به مدرسه میناب نشان می‌دهد آمریکا با مهمات هدایت‌شونده و دقیق آن را هدف قرار داده است

نیویورک‌تایمز: این آمریکا بود که به مدرسه ابتدایی دخترانه میناب حمله کرد و ۱۷۵ دانش‌آموز را کشت

رویترز: حمله عمدی به مدرسه یا بیمارستان یا هر سازه غیرنظامی دیگر احتمالاً طبق قوانین بشردوستانه بین‌المللی جنایت جنگی محسوب می‌شود، اگر نقش ایالات متحده تأیید شود این حمله یکی از بدترین موارد تلفات غیرنظامی در دهه‌های اخیر درگیری‌های ایالات متحده در خاورمیانه خواهد بود

وال‌استریت ژورنال: نیرو‌های سنتکام مسئول حمله‌ای هستند که یک مدرسه در ایران را هدف قرار داده

میدل ایست‌آی: مدرسه میناب با دو ضربه مورد اصابت قرار گرفت تا بازماندگان و امدادگران هم کشته شوند

آنیس کالامار، فعال و حقوقدان حقوق بشر: به یاد بیاوریم که ۱۵۰ کودک در این حمله کشته شدند، این اقدامی است که آشکارا حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند

الجزیره: جنایت میناب عمدی و کار آمریکا بود

بن نورتن، روزنامه‌نگار آمریکایی: جنایت آمریکا در مدرسه میناب، یک کشتارجمعی عمدی بود

ان‌بی‌سی: مقامات دولت ترامپ در جلسه‌ای محرمانه گفته‌اند که آمریکا آن مدرسه را هدف قرار داد

دیلی تلگراف: بازرسان معتقدند آمریکا پشت حمله به مدرسه دخترانه در ایران بوده است

خسارت‌های اقتصادی

ماشین جنگی آمریکا تمام تلاش خود را کرد تا جنایت میناب را پشت «تحقیقات برای علت‌یابی» پنهان کند، اما وسعت اتفاق به حدی بود که حتی رسانه‌های آمریکایی هم به این موضوع واکنش نشان دادند و از همان ساعات نخستین جنگ، این جنایت تبدیل به پاشنه آشیل آمریکا در رسانه‌های جهان شد.

دیده‌بان حقوق بشر: آمریکا و اسرائیل مسئولیت حمله به مدرسه میناب را بر عهده بگیرند

گزارش اول سی‌ان‌ان: مسئولیت حمله مرگبار به مدرسه میناب با آمریکا است

گزارش دوم سی‌ان‌ان: آسیب جدی به مدرسه میناب نشان می‌دهد آمریکا با مهمات هدایت‌شونده و دقیق آن را هدف قرار داده است

نیویورک‌تایمز: این آمریکا بود که به مدرسه ابتدایی دخترانه میناب حمله کرد و ۱۷۵ دانش‌آموز را کشت

رویترز: حمله عمدی به مدرسه یا بیمارستان یا هر سازه غیرنظامی دیگر احتمالاً طبق قوانین بشردوستانه بین‌المللی جنایت جنگی محسوب می‌شود، اگر نقش ایالات متحده تأیید شود این حمله یکی از بدترین موارد تلفات غیرنظامی در دهه‌های اخیر درگیری‌های ایالات متحده در خاورمیانه خواهد بود

وال‌استریت ژورنال: نیرو‌های سنتکام مسئول حمله‌ای هستند که یک مدرسه در ایران را هدف قرار داده

میدل ایست‌آی: مدرسه میناب با دو ضربه مورد اصابت قرار گرفت تا بازماندگان و امدادگران هم کشته شوند

آنیس کالامار، فعال و حقوقدان حقوق بشر: به یاد بیاوریم که ۱۵۰ کودک در این حمله کشته شدند، این اقدامی است که آشکارا حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند

الجزیره: جنایت میناب عمدی و کار آمریکا بود

بن نورتن، روزنامه‌نگار آمریکایی: جنایت آمریکا در مدرسه میناب، یک کشتارجمعی عمدی بود

ان‌بی‌سی: مقامات دولت ترامپ در جلسه‌ای محرمانه گفته‌اند که آمریکا آن مدرسه را هدف قرار داد

دیلی تلگراف: بازرسان معتقدند آمریکا پشت حمله به مدرسه دخترانه در ایران بوده است

رهبری مقتدر ایران

رسانه‌های آمریکایی معتقدند رئیس‌جمهور آمریکا شطرنج‌باز احمقی است که فکر می‌کند ترور رهبر ایران برای پیروزی کافی است. پس از محقق‌نشدن براندازی و روی کار آمدن رهبری جدید در ایران، این رسانه‌ها به‌صراحت بیان کردند برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور آمریکا در مورد رهبری در ایران اشتباه بود و اکنون ایران دارای یک رهبر جوان‌تر از رهبر شهید است، با همان نگاه و روحیه مبارزه با آمریکا. در ادامه واکنش برخی از این رسانه‌ها را می‌خوانید.

میدل ایست‌مانیتور: در شرایط فشار جنگی، ایران توانست رهبر جدید را انتخاب کند، ساختار قدرت قادر به عمل باقی مانده است

نیویورک‌تایمز: در شطرنج بازیکنان احمقی هستند که فکر می‌کنند کشتن رهبر برای پیروزی کافی است، اما در مورد ایدئولوژی، هر بازیکن نقش مهمی در میدان نبرد ایفا می‌کند

رویترز: اشاره رهبر ایران به پایان نقش کشور‌های منطقه به‌عنوان سپر پایگاه‌های آمریکا، نشانه‌ای از تلاش تهران برای تغییر آرایش ژئوپلیتیکی و امنیتی غرب آسیاست

سی‌ان‌ان: ترامپ ادعا کرده کشته‌شدن چند مقام ایران، معادل تغییر رژیم است، اما این استدلال قانع‌کننده نیست، مخصوصاً وقتی که رهبر فعلی ایران پسر رهبر پیشین است

آتلانتیک: ایران اگرچه آسیب دیده، اما جسورتر شده، عملیات مشترک آمریکا با اسرائیل منجر به شهادت رهبر ایران و بسیاری از فرماندهان ارشد شد، اما ایران تسلیم نشد

آتلانتیک: رهبری آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، ایده تغییر رژیم ایران را به شکست کشاند

فارن پالیسی: ایران با انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر نشان داد نمی‌خواهد کوتاه بیاید

نبرد انسجام و تاب‌آوری

رژیم صهیونیستی فکر می‌کرد می‌تواند در ایران شورش به راه بیندازد و پروژه براندازی را اجرا کند، اما واقعیت به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد. این اعترافی است که نیویورک‌تایمز به آن اشاره کرد. حمله به ایران نه‌تنها نظام سیاسی را به فروپاشی نرساند که جلوه‌ای دیگر از همبستگی، انسجام و تاب‌آوری ملت ایران را نشان داد؛ واقعیتی که رسانه‌های آمریکای نیز به آن اذعان کردند. به تعبیر واشنگتن‌پست، حکومت ایران نه‌تنها دست‌نخورده باقی ماند که حتی جسورتر مقابل دشمن ایستاد.

نیویورک‌تایمز: اسرائیل فکر می‌کرد می‌تواند داخل ایران شورش برانگیزد، اما این اتفاق نیفتاد

گلوبال ریسرچ: ایرانی‌ها استوارند، از هوش جمعی خود برای مقاومت در برابر سلطه‌جویی دوباره استفاده می‌کنند

واشنگتن‌پست: ارزیابی‌های اطلاعاتی ایالات متحده نشان می‌دهد حکومت ایران دست‌نخورده باقی مانده و شاید حتی جسورتر شود، زیرا باور دارد که در برابر ترامپ ایستاده و زنده مانده است

بی‌بی‌سی: ایرانیان به‌رغم کشته‌شدن رهبر و مقامات نظامی‌شان، یازده هفته مقاومت کردند

الجزیره: حکومت تهران نه‌تنها فرونپاشید، بلکه با انسجام داخلی بیشتر، سپاه قدرتمندتر و پشتیبانی مردمی از خود مقاومت نشان داد

فارن پالیسی: ساختار حکومتی و نظامی ایران حتی پس از حملات به سطوح عالی رهبری در تهران نیز به انجام حملات به شش کشور منطقه ادامه داده است. امری که نشان‌دهنده درجه‌ای از تاب‌آوری و انسجام عملیاتی است که واشنگتن آن را دست‌کم گرفته بود.

منبع: فرهیختگان