رئیس هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران نوشت: معادله آتش‌بس روی کاغذ و نقض مکرر آن در میدان را برهم زدیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: تا زمانی که اراده واقعی برای اعتمادسازی نداشته باشید، پاسخ ایران همین خواهد بود.

برچسب ها: آتش بس ، محمدباقر قالیباف
خبرهای مرتبط
قالیباف: اگر تعهدات خود را بشکنید، ما به همان زبانی که بهتر بلدیم روی می‌آوریم
قالیباف خطاب به مردم: پشت ایران را گرم کردید و کشور را از دهان گرگ‌های درنده بیرون کشیدید
عارف: دشمن پس از عملیات «نصر» برای توقف آتش به ایران التماس کرد
قالیباف: هدف مذاکرات پایان جنگ است، نه عادی‌سازی روابط با آمریکا
دهقان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
تمرکز فرماندهی مذاکرات با آمریکا و چین فرصتی برای ارتقای قدرت چانه‌زنی ایران است
نقض پیاپی آتش‌بس از نیمه فروردین تا به امروز + فیلم
تماس عراقچی با وزرای خارجه فرانسه و قطر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
به فکر معیشت مردم و فقر جامعه باشید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
دقیقا کی؟
۱
۱
پاسخ دادن
روایت پزشکیان از پاسخ رهبر شهید به موضوع انجام مذاکرات
نیروهای مسلح آماده پاسخ سریع به خطای دشمن هستند
انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با حکم رهبر انقلاب اسلامی
پزشکیان: مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از تقویت ظرفیت‌های داخلی و علمی می‌گذرد
مهاجرانی: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است
سردار شکارچی: به هر تهدید ترامپ تودهنی زدیم
مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ با دستور رئیس‌جمهور انجام شد
بقایی: آمریکا با نقض مکرر آتش‌بس، به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند
قالیباف: مسیر فتح و پیروزی از دل ایستادگی و شهادت می‌گذرد
حضور مسعود پزشکیان در سومین آیین «امین ایران»
آخرین اخبار
حمله آمریکا به مخازن آب در جنوب ایران، حمله به نبض زندگی ایرانیان است
وزیر کشور: فعلا انتخابات شوراها برگزار نمی‌شود
آملی لاریجانی: ایران نه باک از تهدید دارد نه تسلیم را جایز می‌داند
پزشکیان: تهدید زیرساخت‌های کشور نشانه استیصال در برابر ایران است
نیروهای مسلح آماده پاسخ سریع به خطای دشمن هستند
مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ با دستور رئیس‌جمهور انجام شد
آژانس با بحران اعتماد و مشروعیت مواجه است
سردار شکارچی: به هر تهدید ترامپ تودهنی زدیم
پورجمشیدیان دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب شد
جام جهانی فوتبال نباید بهانه‌ای برای تبعیض و آزار نمایندگان ورزشی ملت‌ها شود
پزشکیان عضویت غیر دائم قرقیزستان در شورای امنیت سازمان ملل را تبریک گفت
پزشکیان: مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از تقویت ظرفیت‌های داخلی و علمی می‌گذرد
قالیباف: مسیر فتح و پیروزی از دل ایستادگی و شهادت می‌گذرد
روایت پزشکیان از پاسخ رهبر شهید به موضوع انجام مذاکرات
بقایی: آمریکا با نقض مکرر آتش‌بس، به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند
مهاجرانی: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است
انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با حکم رهبر انقلاب اسلامی
یکصد شب حضور متصل مردم در میدان، دشمن را به زانو درآورده است
حضور مسعود پزشکیان در سومین آیین «امین ایران»
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
قدردانی سرلشکر عبداللهی از یکصد شب حضور شکوهمند ملت بزرگ ایران در میدان‌ها
وزارت خارجه: ایران در اعمال حق ذاتی دفاع از خود درنگ نخواهد کرد
ایران حق پاسخ به تجاوز آمریکا را محفوظ می‌دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۰ خرداد
حزب‌الله لبنان جزو لاینفک سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
پاسخ سریع سپاه به حمله ارتش تروریستی آمریکا به جنوب کشور
نامه عراقچی به اعضای شورای حکام درباره اقدام غیرقانونی آمریکا و سه کشور اروپایی
حمله آمریکا به جنوب ایران
آمادگی برای صدور ویزای شرکت‌کنندگان خارجی در مراسم تشییع رهبر شهید