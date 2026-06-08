\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f\u0628\u0627\u0642\u0631 \u0642\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0627\u0641 \u062f\u0631 \u062d\u0633\u0627\u0628 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u06a9\u0633 \u0646\u0648\u0634\u062a: \u062a\u0627 \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0631\u0627\u062f\u0647 \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0639\u062a\u0645\u0627\u062f\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f\u060c \u067e\u0627\u0633\u062e \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.