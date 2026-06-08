وزیر صمت، با تأکید بر تداوم پرشتاب تولید و تضمین تأمین پایدار کالاهای اساسی اعلام کرد: همه ظرفیت‌ها برای حفظ جریان تولید به‌کار گرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سیدمحمد اتابک» در جلسه قرارگاه جنگ تحمیلی سوم ضمن تاکید بر تداوم پرشتاب تولید و تأمین پایدار کالاهای اساسی اظهار کرد: این مجموعه وزارتخانه با تمام توان در کنار تولیدکنندگان ایستاده و از استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی کشور حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، همه ظرفیت‌ها باید به کار گرفته شود تا چرخه تولید با سرعت و توان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد و هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند تأمین کالاهای مورد نیاز مردم ایجاد نشود.

وزیر صمت اضافه کرد: در کنار روند بازسازی و احیای ظرفیت‌های تولیدی، برای تعدادی از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، امکان واردات بدون انتقال ارز نیز فراهم شده است تا فرآیند تأمین مواد اولیه و استمرار تولید با سهولت بیشتری دنبال شود.

وی، کنترل و رصد مستمر بازار را از مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه برشمرد و تصریح کرد: نظارت‌ها و کنترل‌های بازار به‌صورت چندبرابری در حال انجام است و اجازه نخواهیم داد بازار با کمبود کالا یا اختلال در زنجیره تأمین مواجه شود.

اتابک، از بازدیدهای مستمر از واحدهای تولیدی و کارخانه‌های کشور خبر داد و افزود: روند پایش میدانی ظرفیت‌های تولیدی به‌طور مداوم دنبال می‌شود و هر زمان که نیاز بازار اقتضا کند، درخواست افزایش تولید از واحدهای مربوطه انجام خواهد شد تا قفسه فروشگاه‌ها همواره مملو از کالاهای مورد نیاز مردم باشد.

وی، به تلاش اقدامات این وزارتخانه در تأمین مایحتاج مردم در مقطع چهل روزه جنگ گفت: در همان زمان، تولید و توزیع با کمترین مشکل انجام شد و نیازهای اساسی کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دسترس قرار گرفت.

منبع: وزارت صمت

برچسب ها: واحدهای تولیدی ، وزارت صمت
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