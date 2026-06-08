بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - برای نخستین بار، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه برای مدت کوتاهی در شانس پیروزی انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ ایالات متحده از جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، پیشی گرفت.
بر اساس برآوردهای منتشرشده صبح دوشنبه، روبیو توانست ونس را کنار بزند و در جایگاه نخست قرار گیرد؛ تغییری که گفته میشود برای اولین بار رخ داده است.
با این حال، دادههای پلتفرم Polymarket، یکی از مهمترین بازارهای پیشبینی، تا صبح دوشنبه همچنان نشان میداد که ونس پیشتاز باقی مانده است.
این نوسان کوتاهمدت نشاندهنده افزایش گمانهزنیها در میان محافل جمهوریخواه درباره آینده سیاسی روبیو است؛ در حالی که رقابت انتخابات ۲۰۲۸ بهتدریج در حال شکلگیری است.
منبع: آناتولی