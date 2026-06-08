سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ترخیص و واردات بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تُن کالای اساسی از طریق مبادی مناطق آزاد کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین فردوسی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت اقتصاد گفت: بر اساس آمار عملکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ مجموعا یک میلیون و ۶۱۵ هزار و ۹۷۵ تُن کالای اساسی از طریق این مناطق به زنجیره تأمین کالاهای مورد نیاز مردم وارد شده است.

وی افزود: این میزان واردات شامل کالاهای اساسی و راهبردی نظیر گندم، برنج، روغن، حبوبات، نهاده‌های دامی شامل کنجاله سویا، ذرت و جو، شکر، چای و گوشت قرمز بوده که از طریق مبادی گمرکی، بندری و لجستیکی مناطق آزاد ترخیص و به بازار مصرف کشور منتقل شده است.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به نقش مناطق آزاد در پشتیبانی از امنیت غذایی کشور، تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و تسریع در فرآیند ترخیص و ورود این اقلام به شبکه توزیع را از مهم‌ترین کارکردهای مناطق آزاد برشمرد و تاکید کرد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های این مناطق، نقش مؤثری در پایداری زنجیره تأمین و پاسخگویی به نیازهای بازار ایفا می‌کند.

منبع: شورای عالی منطقه آزاد