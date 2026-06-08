باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - یاسر شریفی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باوی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: جایگزینی آبیاری نوین به جای روش‌های سنتی در ۲۷۰ هکتار از مزارع این شهرستان، علاوه بر کاهش ۵۷۰۰ مترمکعبی مصرف آب در هر هکتار، کیفیت محصولات را افزایش داده و ماندگاری محصولاتی مانند خربزه و هندوانه را تا ۲۰ روز بیشتر کرده است.

او با اشاره به اهمیت مدیریت سرمایه آب در بخش کشاورزی افزود: شهرستان باوی با دارا بودن ۲۷۰ هکتار زمین کشاورزی (شامل ۲۰۰ هکتار گندم و ۷۰ هکتار صیفی‌جات نظیر خربزه و هندوانه)، بخش قابل توجهی از تولیدات زراعی خوزستان را تأمین می‌کند.

آقای شریفی اضافه کرد: برخی کشاورزان خوزستانی سال‌هاست در مزارع خود آبیاری به شیوه نوین (بارانی، قطره‌ای و سامانه‌های موضعی) را جایگزین روش‌های سنتی کرده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی بانوی اضافه کرد: در روش‌های سنتی، آفت‌ها سبب گندیدگی پوسته محصول می‌شدند و کشاورز مجبور بود محصول را زودتر به بازار برساند، اما در روش نوین، ماندگاری این محصولات تا ۲۰ روز افزایش یافته است.

این مقام مسئول با تشریح مزایای فنی این روش یادآور شد: وقتی سامانه نوین آبیاری استفاده شود، آب به صورت یکنواخت در سطح زمین پخش می‌شود که باعث جذب مرتب عناصر غذایی توسط گیاه، کاهش تلفات کود و در نتیجه افزایش عملکرد محصول می‌گردد که این اقدام هزینه‌های تولید را کاهش داده و مصرف آب را حدود ۵۷۰۰ مترمکعب در هکتار کمتر می‌کند.

یاسر شریفی با بیان اینکه با این روش‌ها تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود، گفت: سامانه‌های نوین آبیاری علاوه بر مدیریت مصرف آب، مصرف انرژی مورد نیاز برای پمپاژ را نیز به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهند.

او ادامه داد: ما با این روش‌ها موفق به مدیریت مصرف انرژی، افزایش عملکرد، ارتقای درآمد کشاورزان و تقویت امنیت غذایی شده‌ایم.

شریفی در پایان تأکید کرد: آینده کشاورزی نه در مصرف بیشتر منابع، بلکه در استفاده هوشمندانه‌تر از آن است و آبیاری نوین یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این مسیر محسوب می‌شود.