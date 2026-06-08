روسیه اوکراین را به حمله به قطار مسافربری در کریمه متهم کرد و گفت این حمله تلاش‌ها برای صلح را «به طور قابل توجهی پیچیده می‌کند».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت روسیه اوکراین را به انجام حمله پهپادی به یک قطار مسافربری در کریمه متهم کرده است. به گفته مقامات روس، این حمله یک کشته و یک زخمی برجای گذاشته و تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حل صلح را «به طور قابل توجهی پیچیده» می‌کند.

پسکوف تأکید کرد که روسیه همچنان برای راه‌حل صلح آماده است، در حالی که ادعا کرد اوکراین «در حال انجام همه کار‌ها برای کند کردن این روند است.» اوکراین به اتهامات روسیه واکنشی نشان نداده است. پسکوف در واکنش به بیانیه مشترک انگلیس، فرانسه و آلمان که شرایطی را برای راه‌حل صلح در اوکراین ترسیم می‌کند، گفت تصور مذاکره با کی‌یف در «شرایط فعلی» دشوار است.

وی افزود که موضع کرملین قبلاً توسط ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در جریان مجمع اقتصادی بین‌المللی سنت پترزبورگ در هفته گذشته، که در آن پوتین از آنچه مسکو حملات اوکراین به اهداف غیرنظامی می‌خواند، انتقاد کرد، تشریح شده بود. پسکوف همچنین کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و فردریش مرتس، صدراعظم آلمان را به ناهماهنگی متهم کرد.

رهبران انگلیس، فرانسه و آلمان روز یکشنبه با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در لندن گفت‌و‌گو کردند و «حمایت تزلزل‌ناپذیر خود از اوکراین» را تکرار کرده و در مورد «مراحل بعدی مذاکرات برای حمایت از صلح عادلانه و پایدار» بحث کردند. آنها در بیانیه‌ای مشترک از پوتین خواستند با آتش‌بس فوری و کامل موافقت کند و تأکید کردند که اوکراین باید «تضمین‌های امنیتی قوی و الزام‌آور قانونی» داشته باشد. در این بیانیه همچنین آمده است که دارایی‌های روسیه تا زمانی که روسیه به جنگ خود پایان دهد و به اوکراین غرامت پرداخت کند، مسدود باقی خواهد ماند.

پسکوف به طور جداگانه گفت که رزمایش‌های ناتو در فنلاند و نروژ از نزدیک توسط وزارت دفاع روسیه رصد می‌شود. وی تأکید کرد: «نزدیک شدن زیرساخت‌های نظامی ناتو به مرز‌های ما برای چندین دهه ادامه داشته است.» پسکوف افزود که روسیه اقدامات لازم را برای تضمین امنیت خود انجام می‌دهد.

منبع: تاس

برچسب ها: کریمه ، جنگ روسیه و اوکراین
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