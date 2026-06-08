سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت گفت: قیمت چهار قلم اصلی لوازم خانگی با هماهنگی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت تعیین می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم سالاری درباره قیمت‌گذاری لوازم خانگی گفت: بر اساس آخرین دسته‌بندی در صنعت لوازم خانگی، چهار قلم کالای ماشین لباسشویی، یخچال، یخچال‌فریزر و تلویزیون در زمره گروه دوم کالا‌ها و خدمات قرار گرفته‌اند.

سرپرست اداره کل نظارت بر کالا‌های فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: قیمت این گروه از کالا‌ها بر اساس هماهنگی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود؛ به این معنا که قیمت‌ها بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تصویب قیمت بررسی خواهد شد.

وی افزود: در خصوص چهار قلم کالای ماشین لباسشویی، یخچال، یخچال‌فریزر و تلویزیون، انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران مکاتباتی را برای بررسی قیمت‌ها با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام داده است و در حال حاضر این موضوع در دست بررسی قرار دارد تا قیمتی تعیین شود که ضوابط مربوطه در آن رعایت شده باشد و نتیجه حاصل‌شده عملیاتی شود.

به گفته سالاری، سایر اقلام لوازم خانگی در گروه سوم کالایی قرار می‌گیرند که مشمول قیمت‌گذاری مستقیم نیستند، اما باید ضوابط تعیین‌شده در کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را رعایت کنند.

منبع: فارس

برچسب ها: قیمت لوازم خانگی ، لوازم خانگی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حداد قادر
۱۱:۵۷ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
تو هر زمینه ای گروگانیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
بنظرم نظارت بر کالاهای لوازم خانگی باید چند برابر از نظارت بر خودروسازان باشد چرا که افزایش بی دلیلی رو فرای از قیمت دلار در این کالاها مشاهده می کنیم که با نرخ واقعی اونها همخوانی ندارد!!!
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۱ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
خدا پدر و مادرت رو بیامرزه ،مملکت در جنگ تازه بدنبال ساز و کارید ،از ریشه کنترل کنید مواد اولیه های تولید کننده ها
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۴ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
اولویت اول و مهمترین لوازم خانه فقط و فقط یخچال فریزره و الا بقیه میشه یه کاریش کرد ولی بی یخچالی هیچ علاجی نداره
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
asad
۰۴:۰۵ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
یه بیسکوئیت ساقه طلایی تو سه ماه پنج بار افزایش قیمت داشته،امریکا و اسرائیل قاتل و ستمگر هستن،ولی مسیولان و صاحبان شرکت مینو ،از جنایتکار جنگی و خاین به انسانیت هم یه چیزی بالاتر هستند،
۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۸ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
به نام تولید ملی به کام مونتاژ کاران و وارد کنندگان چینی اشغال هارا با قیمت نجومی می کنید تو پاچه مردم
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۶ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
ساز و کار قیمت ها به این صورت است که ضرب در دو سه چهار پنج و الی ماشالله میشه
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۰ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
یه کتری قوری نمیشه خرید چی میگید شما
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
خداوکیلی دلتون برا اون بنده خدایی بسوزه باید جهیزیه آماده کنه با این قیمتهای سرسام آور ما مردم چه کار باید بکنیم؟ آقای مسئول قیمت گذاری جواب خدا رو هم یه روزی باید بدید
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
جان فدا
۲۲:۵۴ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
خواهشاً دستور فرمایید قیمت مصرف کننده در جعبه و خود لوازم خانگی درج شده باشد و تخلف و گران فروشی بیشتر از قیمت مصرف کننده جرم محسوب میشه بعضی ها مثل آمریکا و اسراعیل زور باید بالا سرشون باشه تا تخلف نکنند
۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
راننده تاکسی
۲۲:۰۹ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
ملت ایران را به بهانه‌ی حمایت از تولید کنندگان ملی حالا این شد قیمت یخچال 500میلیونی
۰
۱۵
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