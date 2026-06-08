باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم سالاری درباره قیمتگذاری لوازم خانگی گفت: بر اساس آخرین دستهبندی در صنعت لوازم خانگی، چهار قلم کالای ماشین لباسشویی، یخچال، یخچالفریزر و تلویزیون در زمره گروه دوم کالاها و خدمات قرار گرفتهاند.
سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: قیمت این گروه از کالاها بر اساس هماهنگی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود؛ به این معنا که قیمتها بر اساس ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تصویب قیمت بررسی خواهد شد.
وی افزود: در خصوص چهار قلم کالای ماشین لباسشویی، یخچال، یخچالفریزر و تلویزیون، انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران مکاتباتی را برای بررسی قیمتها با سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام داده است و در حال حاضر این موضوع در دست بررسی قرار دارد تا قیمتی تعیین شود که ضوابط مربوطه در آن رعایت شده باشد و نتیجه حاصلشده عملیاتی شود.
به گفته سالاری، سایر اقلام لوازم خانگی در گروه سوم کالایی قرار میگیرند که مشمول قیمتگذاری مستقیم نیستند، اما باید ضوابط تعیینشده در کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را رعایت کنند.
منبع: فارس